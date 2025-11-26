Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Eine Familie macht (großartige) Musik
Benefizkonzert zugunsten der Stiftung Vinzentinum pro futuro

Eine Familie macht (großartige) Musik

Mittwoch, 26. November 2025 | 17:27 Uhr
Familienmusik Pichler (3)
Vinzentinum
Von: luk

Brixen – Die Familienmusik Pichler – das sind Mutter Christine, Vater Arthur und ihre fünf Kinder Elisabeth (17), Johannes (15), Michael (13), Peter (11) und Maria (8) – begeisterte beim Benefizkonzert der Stiftung „Vinzentinum pro futuro“ vergangenen Donnerstag die rund 130 Besucher im Festsaal.

Stiftungspräsident Michael Seeber betonte vor dem Konzert, dass es neben der Fördertätigkeit eines der Ziele der Stiftung sei, unvergessliche (musikalische) Momente zu schaffen. Mit der Familienmusik Pichler aus Pfitsch ist dies abermals gelungen. Das breit gefächerte Publikum erlebte talentierte Musiker, die mit echter, handgemachter Volksmusik, eine lange Tiroler Tradition fortführen. Auch die beiden kleinsten Familienmitglieder spielten und sangen so selbst- und treffsicher wie ihre größeren Geschwister.

Am Ende landeten rund 1.300 Euro in den Spendenboxen, die als Stipendien an Vinzentiner Schülerinnen und Schüler aus einkommensschwächeren Familien vergeben werden.

Bezirk: Eisacktal

