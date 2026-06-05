Eröffnung von Pont-Neuf-Kunstinstallation verzögert sich

Von: APA/dpa

Nach der Beschädigung der Kunstinstallation auf dem Pariser Pont Neuf infolge von Unwettern haben inzwischen die Reparaturarbeiten begonnen. Nach Angaben der Organisatoren werden sich diese noch über die kommenden Tage und die nächste Woche hinziehen. Ob und in welchem Tempo die Arbeiten durchgeführt werden können, hänge jedoch von den jeweiligen Wetterverhältnissen ab, hieß es in der Pressemitteilung weiter.

Das begehbare Werk “La Caverne du Pont Neuf” (Die Höhle des Pont Neuf) des Künstlers JR wurde am Dienstag durch starke Windböen beschädigt. Dabei wurde die äußere Stoffhülle teilweise zerrissen. Die monumentale Kunstinstallation hätte ursprünglich am 6. Juni eröffnet werden sollen.

Erinnerung an Christo und Jeanne-Claude

Die 120 Meter lange und bis zu 18 Meter hohe Installation stellt mittels optischer Täuschungen (Trompe-l’œil) in Weiß-, Schwarz- und Grautönen eine felsige Höhlenlandschaft dar. Das begehbare, immersive Werk soll rund um die Uhr kostenlos zugänglich sein und wird von einer Soundkulisse des ehemaligen Daft-Punk-Mitglieds Thomas Bangalter begleitet.

Mit dem Projekt erinnert der 43-jährige JR an das verstorbene Künstlerpaar Christo und Jeanne-Claude, die den Pont Neuf im Jahr 1985 spektakulär verhüllt hatten.