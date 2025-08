Euregio-Ausstellung: Interaktiv unterwegs in der Europaregion

Von: mk

Innsbruck – Die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino interaktiv erkunden kann man auch in diesem Sommer wieder im Euregio-Infopoint in Innsbruck. Die Themen sind so vielfältig, wie es auch die Euregio ist: von der historischen Zeitreise über die Veränderung der Gletscher, von der Geschichte des Bergbaus hin zur Tradition des Radsports und der “Tour of the Alps” – all dies und noch mehr kann man in deutscher, italienischer, ladinischer und englischer Sprache im Infopoint erkunden.

Das dreidimensionale Reliefmodell und die interaktiven Medienstationen werden dabei laufend ergänzt und richten sich an alle Altersgruppen.

Der Euregio-Infopoint in der Innsbrucker Wilhelm-Greil-Straße 17 wurde 2021 anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Europaregion eröffnet. Er ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr sowie am Donnerstag zusätzlich von 14.00 bis 17.00 Uhr für alle Interessierten barrierefrei zugänglich. Weitere Informationen dazu sind online unter www.euregio.info/ausstellung abrufbar.