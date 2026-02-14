Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > “Eurovision Song Contest Live Tour” abgesagt
Samstag, 14. Februar 2026 | 18:20 Uhr
Keine Live Tour im Anschluss an das Megaevent in Wien
Auf den Jubiläums-Song-Contest im Mai in Wien folgt doch keine große “Eurovision Song Contest Live Tour” im Juni und Juli: Die Europäische Rundfunkunion EBU gab am Freitagnachmittag in einem Statement auf ihrer Website die Verschiebung der Tour durch zehn europäische Metropolen bekannt. Bereits erstandene Tickets für die Tour würden vollständig rückerstattet.

Mitte Jänner erst war die Tournee des musikalischen Megaevents durch Europa angekündigt worden – sie wurde anlässlich des 70-Jahr-Jubiläums erstmalig geplant. “Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir die schwierige Entscheidung getroffen haben, die Eurovision Song Contest Live Tour 2026 zu verschieben”, heißt es nun in dem vom Direktor des Eurovision Song Contest, Martin Green, ausgegebenen Statement.

“Unvorhergesehene Herausforderungen”

Man sei auf “unvorhergesehene Herausforderungen gestoßen, die wir trotz der größten Bemühungen unseres Teams, der Produzenten und Veranstalter nicht lösen konnten”, so die Begründung. Man versichere, dass Fans, die bereits Tickets gekauft haben, “so schnell wie möglich eine vollständige Rückerstattung erhalten werden”. Man freue sich, die Live-Tournee wieder aufzunehmen, “sobald wir unseren Fans das Weltklasse-Erlebnis bieten können, das sie erwarten”. Angaben über die Anzahl von bisherigen Ticketverkäufen gab es nicht.

Immerhin zehn Acts aus der Finalrunde am 16. Mai in der Wiener Stadthalle sollten in der Show mit an Bord sein. Hinzu kommen sollten ESC-Legenden und Überraschungsgäste. Der Start der Tour war für den 15. Juni in London angesetzt, wobei sich Termine in Hamburg, Mailand, Zürich, Antwerpen, Köln, Kopenhagen, Amsterdam, Paris und Stockholm anschließen sollten.

(S E R V I C E – www.eurovision.com/thetour)

