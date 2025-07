ExtraDanza am Samstag ab 17.00 Uhr

Von: Ivd

Bozen – Als eine der wichtigsten Neuerungen der 41. Festivalausgabe präsentiert, Bolzano Danza in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Kulturinstitut (SKI) am Samstag das Projekt ExtraDanza, ein kostenloses Gemeinschaftsevent für alle Tanzbegeisterten und solche, die es noch werden wollen. Inspiriert von der Veranstaltung 1km de danse, die 2022 vom CND-Centre national de la Danse in der französischen Stadt Pantin nahe Paris ins Leben gerufen wurde, zielt das in Italien bislang einzigartige Projekt ExtraDanza nicht nur darauf ab, kulturelle Schranken niederzureißen und neben der kulturellen und künstlerischen Vielfalt in der Region Werte wie Inklusion und Zugänglichkeit zu fördern, sondern bietet auch eine großartige Gelegenheit, Kontakte und Freundschaften innerhalb der Tanz-Community der Region zu knüpfen und zu vertiefen.

Diese erste Ausgabe des Formats verwandelt einen einzigartigen Raum der Siedlungsgeografie in eine riesige Freiluftbühne, die ganz im Zeichen der Verbindung und des Dialogs zwischen den Kulturen und Traditionen steht. Ein Treffpunkt für alle, die den Tanz als universelle Sprache begreifen, um sie mit anderen zu teilen.

Ab 17.00 Uhr bringen drei kostenlosen Performance-Spots (Pippo Stage, Petrarca-Park, Festplatz) Leben auf die Talferwiesen, das grüne Herz der Stadt entlang des heimischen Flussufers: In einem bunten Reigen aus Darbietungen und Mitmach-Aktionen feiern die Teilnehme der vom Südtiroler Kulturinstitut organisierten Workshops Tanz Bozen, Laientanzgruppen, professionelle Künster, Schulen, lokale Vereine und die Community Dance Academy (Südtiroler Tanzkollektiv) gemeinsam mit dem Publikum den Tanz als weltumspannendes Mittel der Verständigung.

Programm ExtraDanza, Samstag, 26. Juli

Pippo Stage

17.00 Uhr: Südtirol Kulturinstitut/Workshop Tanz Bozen (Latin Jazz [15’] von Juanio Hinojosa – mit den Workshop-Teilnehmern)

17.15 Uhr: Südtirol Kulturinstitut/Workshop Tanz Bozen (Lindy Hop [15’] von Christiane Beinl – mit den Workshop-Teilnehmern)

17.30 Uhr: Fracensca Santamaria (GOOD VIBES ONLY (the great effort) – Studio [20’])

17.55 Uhr: Local Flamencas – Murx Academy (Sevillanas [10’])

18.10 Uhr: Südtirol Kulturinstitut/Workshop Tanz Bozen (Latin Jazz Kids [15’] von Juanio Hinojosa – mit den Workshop-Teilnehmern)

18.25 Uhr: Coutry Liners (Line Dance [20’])

18.45 Uhr: Gipsymoonsisters (FatChanceBellydance / American Tribal Style [20’])

Petraca-Park

17.00 Uhr: Local Flamencas – Murx Academy (Flamenco [10’])

17.15 Uhr: Flighty Flow (Contemporary [20’] von Angela Mössner)

17.35 Uhr: Südtirol Kulturinstitut/Workshop Tanz Bozen (American Jazz [15’] von Sam Watson – mit den Workshop-Teilnehmern)

17.50 Uhr: Bollygirls – Study Livin’Sound (Colours of Orient [20’])

18.15 Uhr: Volkstanzgruppe Mölten (Volkstänze [20’])

18.35 Uhr: Matteo Sedda (FUCK ME BLIND – Preview [20’]9

18.55 Uhr: Südtirol Kulturinstitut/Workshop Tanz Bozen (Flamenco Empirico [15’] von Juan Carlos Lérida – mit den Workshop-Teilnehmern)

Festplatz

19.15 Uhr: Südtirol Kulturinstitut/Workshop Tanz Bozen (Modern Taylor [15’] von Sharon Booth – mit den Workshop-Teilnehmern)

19.30 Uhr: Südtirol Kulturinstitut/Workshop Tanz Bozen (Pop Repertory [15’] von Yurena Molina Torres – mit den Workshop-Teilnehmern)

19.45 Uhr: Südtirol Kulturinstitut/Workshop Tanz Bozen (Contemporary [15’] von Jennifer Mann – mit den Workshop-Teilnehmern)

20.00 Uhr: Community Dance Academy (Earth Song [40’])

20.40 Uhr: Cie Difé Kako – Chantal Loïal (From Bolzano to Pointe-à-Pitre [45’] Italienische Erstaufführung)

Weitere Infos auf www.bolzanodanza.it