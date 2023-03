Fastenopfer 2023: Unterstützung für Projekte auf 4 Kontinenten

Bozen – Auch in diesem Jahr werden in allen Kirchen der Diözese Spenden für die Fastenaktion gesammelt. Die Kirche unterstützt damit über das diözesane Missionsamt Projekte auf vier Kontinenten. Im vergangenen Jahr konnten mit der Fastenaktion 36 Initiativen mit insgesamt 293.733 Euro unterstützt werden.

Missio Bozen-Brixen hat heuer die Straße als den Ort von Begegnung in den Mittelpunkt der traditionellen Fastenaktion gestellt. “Jesus ist als Retter auf unsere Welt gekommen und hat den Weg, die Straße, zu dem Ort erklärt, über den wir zum Heil und zum Vater gelangen. Jesus ist der Weg; auf allen Kontinenten gehen Menschen diesen Weg und finden in Jesus ihren Lebenssinn”, erklärt Irene Obexer Fortin, Leiterin von Missio Bozen-Brixen.

Die Unterstützung durch das Fastenopfer soll dazu beitragen, dass aktive, christliche Gemeinschaften Kapellen bauen können, es soll für Schülerheime, landwirtschaftliche Projekte und Tiefbrunnen verwendet werden. Im vergangenen Jahr konnten mit der Fastenaktion 36 Projekte mit 293.733 Euro unterstützt werden.

Zur Fastenaktion gibt es auch heuer wieder den „Fastenwürfel“, der aufzeigt, in welchen Bereichen die Gelder, die beim Fastenopfer gesammelt werden, eingesetzt werden. Konkret wurden fünf Bereiche ausgewählt und jeweils ein Beispiel dazu genannt. Die mit den Spenden gefüllten Fastenwürfel werden in der Regel am Karfreitag in den Pfarreien eingesammelt.

Weitere Informationen gibt’s auf www.bz-bx.net/fastenaktion