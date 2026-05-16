Favoriten haben Auftritt im ESC-Finale hinter sich

Von: apa

Zwei Drittel der Auftritte im Finale des 70. Eurovision Song Contest in Wien sind absolviert – und damit haben sämtliche Topfavoriten ihre Aufgabe fehlerfrei bewältigt. Und es bleibt alles in Bewegung. Den Auftakt der Topgereihten machte Publikumsliebling Akylas mit dem Spaßelektro “Ferto”, der mit kunterbunter Choreo sein Lied widerspiegelte und damit bei den Buchmachern Boden gut machte. Ein Platz unter den Top 5 sehen die Zocker derzeit als Potenzial für Griechenland.

Australiens Popdiva Delta Goodrem folgte hierauf, und dem in seinem Heimatland bekannten Star gelangen für ihren Bombastpop “Eclipse” nicht nur wuchtige Momente, sondern auch einprägsame Bilder wie die sie tragende Säule, die am Ende aus dem Klavier in die Höhe fährt. Mittlerweile wird Goodrem als heiße Kandidatin auf Platz 1 am Ende gehandelt.

In ganz anderen Gefilden unterwegs war die Bulgarin Dara mit ihrer Wuchtnummer “Bangaranga”, die seit dem Juryfinale am Freitag das Feld von hinten aufräumte und sich mit ihrem mächtigen Elektroknaller und einer herausragenden, nahe am Wahnsinn bewegenden Choreo einen Stockerlplatz in den Prognosen erarbeitete, wohl aber allenfalls Außenseiterchancen hat. Und umjubelt wurde auch Israels Noam Bettan mit seinem rauchigen “Michelle”, der als möglicher Sieger beim Publikumsvoting gehandelt wird.

Finnen bleiben Topfavoriten

Nach wie vor als Topfavoriten auf den Gesamtsieg gilt allerdings das finnische Duo Linda Lampenius & Pete Parkkonen, das sein dramatisches Geigenduett “Liekinheitin” mit Startnummer 17 als letzte aus dem Favoritenkreis ohne in Flammen aufgehende Violine oder Scherpe hinter sich brachte.

Bis zum Auftritt von Österreichs Kandidat Cosmó dauert es weiterhin, gestaltet der 19-Jährige doch mit seinem “Tanzschein” den Abschluss des Kandidatenreigens. Den Auftakt hatte indes Vorjahressieger JJ über, der die traditionelle Flaggenparade der Teilnehmeracts mit seinem “Wasted Love” rahmen durfte – inklusive aufwendiger Tanz- und Artistikchoreografie.

Nach dem Ende der Auftritte und bis zum Ende des Votings werden dann weitere ESC-Altstars das Ruder übernehmen, wenn Contest-Legenden wie Lordi, Alexander Rybak oder Verka Serduchka sich durch 70 Jahre ESC-Bestand singen. Und bevor gegen 1 Uhr das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski endgültig den Gewinner des Wiener Wettbewerbs verkünden wird, wird Electroswinger Parov Stelar noch seinen aufwendig inszenierten neuen Song “Black Lilies” vorstellen.

(S E R V I C E – www.eurovision.com )