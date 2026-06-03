Fernwanderweg in Südtirols Süden umfassend aufgewertet

Von: mk

Aldein – Der Europäische Fernwanderweg E5 zählt zu den bekanntesten Weitwanderwegen Europas. Auf rund 3.200 Kilometern verbindet er die Atlantikküste der Bretagne mit der italienischen Stadt Verona und führt durch insgesamt fünf Länder.

Auch in Südtirols Süden wurde der Fernwanderweg nun umfassend aufgewertet. Im Rahmen eines LEADER-Projekts arbeiteten die Lokalen Aktionsgruppen (LAG) Grenzland und Sarntaler Alpen gemeinsam mit der LAG Trentino Centrale sowie den Tourismusorganisationen entlang der Strecke an der Umsetzung. Einen wichtigen Beitrag zur Realisierung des Projekts leisteten in Südtirols Süden zudem die Gemeinden Aldein, Salurn und Truden.

Im Mittelpunkt der Aufwertung steht die neue Beschilderung. Insgesamt wurden fünf neue Informationstafeln mit moderner Gestaltung und ausführlich ausgearbeiteten Inhalten in drei Sprachen errichtet. Sie bieten den Fernwanderern Orientierungshilfen sowie interessante Informationen zu Natur, Kultur und den Besonderheiten der jeweiligen Wegabschnitte.

An den Etappenzielen in Radein und Gfrill wurden jeweils Dreierkonstellationen von Informationstafeln installiert. Zusätzlich entstanden weitere Einfachtafeln in Aldein, Truden und Kaltenbrunn. Ergänzend dazu wurden entlang der Wanderwege neue Wegplaketten angebracht, um die Orientierung für Wandernde weiter zu verbessern.

Der Abschnitt des E5 durch Südtirols Süden verbindet eindrucksvoll alpine Landschaften mit mediterranem Flair. Wandernde erleben beeindruckende Bergpanoramen, idyllische Dörfer sowie zahlreiche kulturelle und kulinarische Besonderheiten entlang der Strecke.

Die Etappe von Deutschnofen nach Oberradein führt unter anderem vorbei an Maria Weißenstein und dem GEOPARC Bletterbach. Die anschließende Strecke von Oberradein nach Gfrill verläuft durch Truden im Naturpark und führt an der Trudner Horn Alm sowie den idyllischen Bergseen Weißsee und Schwarzsee vorbei.

Darüber hinaus werden entlang des Weges in nächster Zeit neue Müllsysteme installiert. Damit soll die Sauberkeit entlang der Strecke verbessert und gleichzeitig ein nachhaltiger Umgang mit der Natur gefördert werden.

Neu ist außerdem eine eigene Homepage zum E5. Unter www.e5-alps-crossing.com finden Interessierte Informationen zu den einzelnen Etappen, Einkehrmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten sowie aktuelle Hinweise rund um den Fernwanderweg.

Die Projektpartner zeigen sich erfreut über den erfolgreichen Abschluss der bisherigen Maßnahmen. Mit der Aufwertung präsentieren sich Truden, Aldein und Salurn künftig noch stärker als attraktive Stationen entlang eines der schönsten Fernwanderwege Europas.

Ein besonderer Dank gilt den beteiligten Gemeinden für die wertvolle Unterstützung, die großzügige Finanzierung durch die EU und die gute Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern bei der Umsetzung des Projekts.