Finale in Tokyo

Tokyo – Nach der Eröffnung seiner Japan-Tournee in Osaka und Auftritten in Fukuoka und Kagoshima erwartet das Haydn Orchester das letzte Konzert dieser Gastspielreise in der Suntory Hall in der Hauptstadt Tokyo. Für den Klangkörper aus der Region Trentino-Südtirol ist die Konzertreise durch Japan eine wichtige Erfahrung.

„Das japanische Publikum ist sehr aufmerksam und sehr gefasst. Am Ende löst sich diese Konzentration und das Eintauchen in die Musik in einem begeisterten Applaus auf, den wir sogar physisch wahrgenommen haben. Und diese zuvorkommende Haltung gegenüber dem Orchester und der Musik ist etwas sehr Schönes und Wertvolles“, sagt der Konzertmeister Stefano Ferrario, der schon mehrere Japan-Tourneen erlebt hat. Der „Saltarello“ aus dem vierten Satz von Mendelssohns 4. „italienischer“ Sinfonie habe dem Publikum in Fukuoka besonders gut gefallen. „Die Zuhörerinnen und Zuhörer haben darauf mit einem so großen Zuspruch reagiert, dass wir den Schluss-Satz der Sinfonie wiederholt haben.“

Der Pianist und Busoni-Preisträger Jae Hong Park gab mit dem Haydn Orchester sein Japan-Debüt: „Ich bin zum ersten Mal in Japan und das ist etwas ganz Besonderes für mich. Vor allem, weil ich die Möglichkeit habe, mit dem Haydn-Orchester aufzutreten, das ich sehr schätze. Abgesehen davon, dass es sich um ein fantastisches Orchester handelt, hat es mein Leben verändert, denn es begleitete mich 2021 bis ins Finale des Busoni-Klavierwettbewerbs. Ich bin auch Maestro Chung dankbar, der uns so energisch dirigiert.“