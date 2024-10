Führung der Vinzenzgemeinschaft vom Tessin in Bozen zu Gast

Von: ka

Bozen/Tessin(CH) – Die Führung der Vinzenzgemeinschaft vom Tessin war vor Kurzem zu Besuch bei der Südtiroler Vinzenzgemeinschaft.

Dabei wurde über die unterschiedlichen Tätigkeiten der beiden Vereine diskutiert, aber auch die Parallelen hervorgehoben. In beiden Regionen ist das Wohnungsproblem groß und in der Schweiz zusätzlich die Krankenversicherung, die jeder selbst bezahlen muss. Besichtigt wurde dann Vinzishower und der VinziMarkt. Im Vinzishower waren die Schweizer überrascht über den starken Andrang bei den Duschen und beim Wäsche waschen. An diesem Nachmittag wurden von Pflegerinnen und Krankenpfleger Personen im Ambulatorium Verbände gewechselt und somit ist eine Basisversorgung garantiert.

IM Vinzimakt konnten die Schweizer beobachten, dass die Menschen dort einkaufen, wie in einem Geschäft, nur sie bezahlen nicht mit Geld, sondern mit den ihnen zugeteilten Punkten. Angetan waren sie vor allem von der ruhigen Atmosphäre und dem reichhaltigen Angebot. Dies sind meistens Spenden vonSüdtiroler Geschäften.