Für den guten Zweck: Sport- und Spielefest in Mühlbach

Zum Herbstbeginn lädt der Jugenddienst Unteres Pustertal EO ein zu einem geselligen Nachmittag: ein Bubble Soccer Turnier und andere verschiedene Spiele, alkoholfreie Cocktails und Kinderschminken – alles für den guten Zweck.

Das Fest findet am Sa. 30.09.2023 von 13.00 bis 18.00 Uhr auf dem Fußballplatz von Mühlbach statt. Für die kleinen Gäste wird eine Schminkstation für Stimmung sorgen, verschiedene Spiele, wie Riesen-Mensch-ärger-dich-nicht, Schätzspiele, Dosenwerfen etc. lockern den Nachmittag auf.

Wer es gern sportlich und spaßig hat, stellt sich am besten gleich eine Mannschaft zu dritt zusammen und meldet sich beim Bubble-Soccer-Turnier an.

Der Jugenddienst Unteres Pustertal EO hat im Sommer ein Konzept erarbeitet für eine Cocktail-Ecke, bei der es leckere alkoholfreie Drinks gibt. „Wir wollen damit darauf aufmerksam machen, dass man auch ohne Alkohol leckere Cocktails bekommt.“, so Geschäftsführerin Stephanie Otto.

Außerdem haben einige Mühlbacher Unternehmen tolle Sachpreise zur Verfügung gestellt, die bei einer Verlosung gewonnen werden können.

Der gesamte Erlös der Veranstaltung wird an den Verein „Es geat di a un – tocca a te“ gehen, der sich gegen Gewalt an Frauen und Mädchen einsetzt. „Nachdem das Thema Frauengewalt gerade immer offensichtlicher wird, ist es uns ein Herzensanliegen hier bewusst ein Zeichen zu setzen und mit dem Erlös des Sport- und Spielefestes Frauen und Mädchen in Notsituationen unter die Arme greifen zu können“, Sagt Dagmar Agostini, Vorsitzende vom Jugenddienst Unteres Pustertal EO.