Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Gala-Konzert der Original Tiroler Kaiserjägermusik in Meran
Am 4. Dezember

Gala-Konzert der Original Tiroler Kaiserjägermusik in Meran

Freitag, 22. August 2025 | 17:28 Uhr
Blasmusik Musikkapelle
apa
Schriftgröße

Von: mk

Meran – Die Original Tiroler Kaiserjägermusik gehört zu den traditionsreichsten und besten Blasmusikkapellen in Tirol. Das Galakonzert in Meran erwartet das Publikum mit wunderbaren Melodien.

Die Wurzeln der Kaiserjägermusik reichen bis ins Jahr 1741 zurück, als Feldmusiker erstmals zum Einsatz kamen. Den offiziellen Namen „Kaiserjägermusik“ darf die Musikkapelle seit dem 16. Jänner 1816 führen, nachdem Kaiser Franz I. ein entsprechendes Dekret erlassen hatte. Die Geschichte der Kapelle war wechselvoll: Sie wurde mehrfach aufgelöst und wieder neu gegründet.

Am 25. April 1895 wurde das bisherige Tiroler Jägerregiment „Kaiser“ in vier Kaiserjäger-Regimenter aufgeteilt, von denen jedes eine eigene Musikkapelle erhielt. Mit dem Untergang der Österreichisch-Ungarischen Monarchie verstummten jedoch auch die Musikkapellen der Kaiserjäger. 1972 wurde die Original Tiroler Kaiserjägermusik vom ehemaligen Militärkapellmeister Obstlt. Prof. Siegfried Somma neu ins Leben gerufen. Seitdem gilt sie als musikalischer Botschafter Tirols und leistet einen bedeutenden Beitrag zur Pflege der militärhistorischen Traditionen in Österreich.

Unter der Leitung des neuen Kapellmeisters Norbert Amon und mit herausragenden Musikern aus über 30 Tiroler Gemeinden – teils sogar darüber hinaus – hat sich die Kapelle einen besonderen Stellenwert in der heimischen Blasmusikszene erarbeitet und erfreut sich weit über die Landesgrenzen hinaus großer Bekanntheit.

Kartenvorverkauf: ab sofort in allen Athesia Buchhandlungen und online unter ticketone.it.
Trient: Radio Dolomiti, Promoevent

Der Termin:
Donnerstag, 4. Dezember 2025
Kursaal Meran
Beginn ist um 20.00 Uhr.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
„Ich stelle euch meine Frau vor“
Kommentare
48
„Ich stelle euch meine Frau vor“
Zu nah am Gefängnis: Debatte um Ötzi-Standort flammt neu auf
Kommentare
44
Zu nah am Gefängnis: Debatte um Ötzi-Standort flammt neu auf
WWF widerspricht Messner: „Koexistenz statt Spaltung“
Kommentare
34
WWF widerspricht Messner: „Koexistenz statt Spaltung“
Messner: “Probleme der Berge lauten: Influencer, Verkehr und Wölfe”
Kommentare
33
Messner: “Probleme der Berge lauten: Influencer, Verkehr und Wölfe”
Offenes Mikro: Melonis Aussage bei Treffen mit Trump wird viral
Kommentare
31
Offenes Mikro: Melonis Aussage bei Treffen mit Trump wird viral
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 