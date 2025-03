Gaming-Kultur auf großer Leinwand

Von: mk

Bozen – Gaming ist Kultur. Dieses Thema zog sich am Wochende wie ein roter Faden durch die Vollversammlung des Gaming Vereins DUNG VFG im Filmclub Bozen. Neben einen kurzweiligen Blick auf ein erfolgreiches Jahr 2024, wurden zentrale Weichen für die Zukunft gestellt.

Jahresrückblick und neue Schwerpunkte DUNG führte insgesamt 13 Projekte mit 17 Partnern durch, leistete über 3.170 Ehrenamtsstunden und stärkte die Gaming-Community in Südtirol mit Events wie dem „KIMM tog3th3r“, “Blackout Gaming” und der Freizeitmesse Bozen. Für 2025 setzte sich der Verein drei große Ziele:

Mehr Mitgliederaktivitäten wie Fahrten zu Gaming-Events, Pub Quizzes und eigene Veranstaltungen.

Imagearbeit mit einer Testimonial-Kampagne, um ein positives Bild von Gaming in Südtirol zu festigen.

DUNG als Kompetenzzentrum Gaming etablieren, um mit finanzieller und personeller Unterstützung nachhaltige Strukturen zu schaffen, die kultur-, bildungs-, und wirtschaftsfördernd wirken.

Hannes Waldner, Präsident von DUNG, betont die Notwendigkeit eines solchen Zentrums: „Gaming ist längst mehr als nur Freizeitbeschäftigung – es ist eine Kulturform. Genauso ist es Wirtschaftsfaktor und High-Tech Industrie, aber auch Erziehungs- und Medienbildungsthema. Ein Kompetenzzentrum, das all diese Facetten aufzeigt und bei allen Fragen kompetente Antworten liefern kann, wäre für Südtirol ein notwendiger Schritt, um dieser Bedeutung gerecht zu werden. Wir bekommen so viele Anfragen, u.a. von Bildungshäusern, Bibliotheken, Schulen und Jugendarbeit, und können diese mit unserem komplett ehrenamtlich aufgestellten Verein bei weitem nicht stemmen.“ Auch in Bezug auf die notwendige Finanzierung ist Waldner klar: „Wir brauchen eine strukturelle Unterstützung vonseiten der Politik und der öffentlichen Hand, um diesen Bedarf langfristig decken zu können.“

Erste Verleihung der „Goldenen Mistkäfer“

Erstmals wurden die besten Videospiele des vergangenen Jahres von der DUNG Community gekürt. 2024 sind das, in den Kategorien:

Kategorie Singleplayer: Kingdom Come: Deliverance 2 – Die Fortsetzung des realistischen Mittelalter-RPGs besticht durch eine lebendige Welt, authentische Kämpfe und eine fesselnde Story.

Kategorie Multiplayer: Helldivers 2 – Der kooperative Sci-Fi-Shooter sorgt mit taktischer Tiefe und intensiven Team-Missionen für spannende Mehrspieler-Erlebnisse.

Kategorie Indie-Spiel: Balatro – Ein innovatives Roguelike-Kartenspiel, das mit cleveren Mechaniken und hohem Wiederspielwert begeistert.

Kategorie Meist erwartetes Spiel 2025: GTA VI – Der nächste Teil der Grand Theft Auto-Reihe verspricht eine riesige, lebendige Spielwelt und revolutionäres Gameplay.

Gaming auf der Kinoleinwand

Zum Abschluss durften Teilnehmer auf der großen Leinwand noch einige Runden Mario Kart genießen – ein besonderes Highlight, dank der guten Zusammenarbeit mit dem Filmclub Bozen. DUNG bedankt sich auch beim Amt für Jugendarbeit für die bisherige Förderung und freut sich auf ein weiteres Jahr voller Gaming-Highlights.