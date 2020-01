Bozen/Brixen – Die Gebetswoche für die Einheit der Christen (18. bis 25. Jänner 2020) führt Christen aus unterschiedlichen Konfessionen zusammen, um gemeinsam für die

Einheiten der Christenheit zu beten.

Folgende ökumenische Gebete sind in der Diözese Bozen-Brixen geplant: Am 21. Jänner um 17.30 Uhr in Brixen (Pfarrkirche St. Michael), am 23. Jänner um 20.00 Uhr in Meran (Maria Trost) und am 24. Jänner um 20.00 Uhr in Bozen (Evangelische Kirche).

Das Motto der Gebetswoche 2020 lautet „Sie waren uns gegenüber ungewöhnlich

freundlich“ und nimmt Bezug auf einen Text aus der Apostelgeschichte (Apg 28,2).

Dieser biblische Text schildert, wie der Apostel Paulus und seine Mitreisenden Schiffbruch auf Malta erlitten und wie die Schiffbrüchigen von der einheimischen Bevölkerung gastfreundlich aufgenommen und versorgt wurden.

Auch in unserer Zeit sehen sich viele Menschen auf demselben Meer denselben

Schrecken gegenüber. Dieselben Orte, die in dieser Bibelstelle genannt werden, kommen in den Geschichten heutiger Flüchtlinge vor.

In der Gebetswoche geht es um die Einheit der Christen. Diese wird nicht nur dadurch

entdeckt, dass man einander Gastfreundschaft gewährt, so wichtig dies ist, sondern auch durch liebevolle Begegnungen mit denen, die unsere Sprache, unsere Kultur oder

unseren Glauben nicht teilen.