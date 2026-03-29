“Gewalt und Kriegslogik führen in den Abgrund”

Von: luk

Brixen – Mit der Palmweihe auf dem Domplatz und der Prozession in den Brixner Dom hat Bischof Ivo Muser heute die Karwoche eröffnet. Der Bischof warnte angesichts der aktuellen Kriege vor einer zunehmenden Radikalisierung der Sprache und der Politik. „Die Kriegstreiber mit ihrer gewalttätigen Sprache und mit ihren unverantwortlichen militärischen Aktionen führen die Welt in den Abgrund“, sagte Muser. Zugleich stellte er den Einzug Jesu in Jerusalem als Gegenbild zu Gewalt und militärischer Eskalation dar.

Der Gottesdienst begann vor dem Brixner Dom mit der Segnung der Palmzweige. Zahlreiche Gläubige hatten sich auf dem Domplatz mit Palmbuschen und Ölzweigen versammelt. Nach der Palmweihe zogen die Gläubigen gemeinsam mit dem Bischof in einer Prozession in den Dom ein, als symbolische Erinnerung an den Einzug Jesu in Jerusalem. In der anschließenden Liturgie wurde bereits die Passion gelesen und damit der Übergang vom umjubelten Empfang Jesu zum Leiden und Sterben Christi deutlich.

Bischof Muser: Friedensweg statt Gewalt

In seiner Predigt deutete Bischof Muser den Einzug Jesu als Zeichen eines Friedensweges, der im Gegensatz zu Gewalt und Machtlogik steht. Jesus komme nicht als mächtiger Herrscher, sondern demütig auf einem Esel und zeichne damit ein Bild von einem Königtum, das auf Gerechtigkeit und Frieden gründet. „Jesus steht nicht für irdische Gewalt, sondern für Gott und für die Macht seiner Liebe“, sagte der Bischof.

Angesichts der aktuellen Kriege kritisierte Muser eine aggressivere Sprache und militärische Eskalationen. Christen seien eingeladen, sich am Weg Jesu zu orientieren und diesen Weg durch die Karwoche hindurch mitzugehen.

Palmzweige: Zeichen des Lebens und der Hoffnung

Die heute geweihten Palmzweige werden traditionell zu Hause hinter das Kreuz gesteckt oder beim Hauseingang angebracht. Sie sind ein Zeichen des Lebens und erinnern an die Hoffnung, die Christen mit dem Osterfest verbinden.

Gottesdienste in der Karwoche

Bis zum Ostermontag (6. April 2026) feiert Bischof Ivo Muser gemeinsam mit den Gläubigen die zentralen Gottesdienste der Karwoche: von der Chrisammesse und dem Abendmahl am Gründonnerstag über die Karfreitagsliturgie bis zur Osternacht und dem Ostergottesdienst. Einige dieser Gottesdienste werden auch im Radio und Fernsehen übertragen. Eine Übersicht über alle liturgischen Feiern mit Bischof Muser findet sich hier.