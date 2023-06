Goldrausch im Weltall: Vortrag in Brixen

Brixen – Wie gehen wir mit der wachsenden Ressourcenknappheit auf der Erde um? Eine mögliche Antwort könnte im All liegen. Dies das Thema eines Vortrags des Landesmuseum Bergbau am 7. Juni in Brixen. Auch online.

In seinem Vortrag “Weltraumbergbau: Goldrausch im Weltall?” bietet David Gruber, Astrophysiker und Direktor des Naturmuseum Südtirol, einen Einblick in die Potenziale und Herausforderungen, die das Thema Weltraumbergbau mit sich bringt. Dabei erläutert er technologische Entwicklungen, die den Weg zum Bergbau in der weiten Ferne des Universums ebnen könnten, sowie rechtliche, ethische und wirtschaftliche Fragen.

Der Vortrag findet am Mittwoch, 7. Juni um 18.00 Uhr in der Direktion des Landesmuseum Bergbau in der Landesfachschule für Sozialberufe Hannah Arendt (3. Stock), Stadelgasse 8b in Brixen statt.

Der Eintritt ist frei. Der Vortrag ist auch online auf dem YouTube-Kanal des Museums zu sehen.