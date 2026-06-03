Großes Interesse bei der feierlichen Eröffnung im Haus der Tiroler Geschichte in Bozen

Von: mk

Bozen – Mit rund 120 Mitfeiernden wurde am 29. Mai 2026 um 17.00 Uhr die erweiterte Ausstellung im „Haus der Tiroler Geschichte“ am Gumerplatz in Bozen feierlich eröffnet. Die große Zahl an Gästen aus allen Teilen Tirols, Österreich, Deutschland und Ungarn unterstrich das breite Interesse an den neu geschaffenen Ausstellungen und am Gesamtprojekt „Haus der Tiroler Geschichte“. Die Festrede hielt DDr. Herwig van Staa, Alt-Landeshauptmann des Bundeslandes Tirol und Mitglied des Ausstellungsbeirates.

Unter den Ehrengästen befanden sich neben dem Festredner auch der Obmann des Vereins Südtiroler Geschichte, Mag. Andreas Schwaighofer, der Kurator der Ausstellung, Dr. Hubert Speckner, der für die Ausstellungsgestaltung verantwortliche Martin Dorfmann von der Firma „DPart“, Landesfeuerwehrkurat und Ausstellungsbeirat Pater Guardian Reinald Romaner sowie zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft. Ebenso konnten Abordnungen befreundeter Institutionen, darunter die Andreas-Hofer-Museen in Mantua und St. Leonhard in Passeier, begrüßt werden. Mehrere Gäste waren eigens aus Wien angereist, andere sogar aus Ungarn.

Für einen festlichen Rahmen sorgte das Posaunenquartett „Sonoro“. Nach den Grußworten von Mag. Andreas Schwaighofer und Dr. Hubert Speckner segnete Pater Guardian Reinald Romaner die neuen Räumlichkeiten. Im Anschluss nutzten zahlreiche Besucher die Gelegenheit zum geführten Besuch durch die Ausstellungen. Für das leibliche Wohl sorgte die Metzgerei Kaufmann aus Girlan. Die Schützen der Kompanie “Dr. Josef Noldin Salurn” sorgten für Ordnung und Sicherheit während der Veranstaltung.

„Die heutige Eröffnung ist das Ergebnis unzähliger Arbeitsstunden, großer Leidenschaft und einer hervorragenden Zusammenarbeit vieler Beteiligter. Mein besonderer Dank gilt allen Unterstützern, Förderern, Handwerkern, ehrenamtlichen Helfern und Mitarbeitern, die mit ihrem Einsatz dazu beigetragen haben, dieses Projekt termingerecht zu verwirklichen. Der große Zuspruch an diesem Abend zeigt, dass das Interesse an unserer Geschichte ungebrochen ist und wir mit dieser erweiterten Ausstellung einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der Tiroler Geschichte leisten konnten“, betonte Vereinsobmann Mag. Andreas Schwaighofer.

Auch Kurator Dr. Hubert Speckner zeigte sich erfreut: „Wir dürfen heute zwei Ausstellungen eröffnen, die wichtige und bislang teilweise wenig beachtete Kapitel der Tiroler Geschichte behandeln. Besonders freut mich, dass die Umsetzung dank der präzisen und äußerst professionellen Arbeit aller Beteiligten pünktlich abgeschlossen werden konnte.“

Die neu eröffneten Teilausstellungen widmen sich zwei bedeutenden Themenkreisen der Tiroler Geschichte. Die Ausstellung „Andreas Hofer – Erinnerung, Kunst, Identität“ beleuchtet die vielfältige Erinnerungskultur rund um Andreas Hofer und deren künstlerische Ausprägungen seit dem frühen 19. Jahrhundert.

Die zweite Ausstellung „Standschützen – das letzte Aufgebot“ behandelt die Ereignisse nach der Kriegserklärung Italiens an Österreich-Ungarn im Mai 1915, als zahlreiche nicht mehr wehrpflichtige Männer sowie Jugendliche zur Verteidigung der Heimat einberufen wurden. Zu beiden Ausstellungen sind umfangreiche wissenschaftliche Ausstellungskataloge erschienen.

Gleichzeitig wurde die Studiensammlung und Bibliothek zur Geschichte Südtirols eröffnet. Sie befindet sich im neu benannten Dr.-Bruno-Hosp-Saal, der an den langjährigen Vorsitzenden des Ausstellungsbeirates und großzügigen Förderer des Projektes erinnert.

Die bestehende Ausstellung zur Südtiroler Zeitgeschichte der 1950er- und 1960er-Jahre unter dem Titel „BAS – Opfer für die Freiheit“ wird in den kommenden Monaten umfassend überarbeitet und erweitert.

Alle Ausstellungen sind in deutscher, italienischer, ladinischer und englischer Sprache gestaltet und ermöglichen so einem breiten Publikum den Zugang zu wichtigen Kapiteln der Landesgeschichte.

Die Eröffnung wurde von den zahlreichen Gästen als gelungene Veranstaltung und als wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des Hauses der Tiroler Geschichte wahrgenommen. Gleichzeitig markiert sie einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Vollendung des Gesamtprojektes. Bereits Ende Mai 2027 soll der nochmals erweiterte und dann vollständig verbundene Museumsparcours fertiggestellt werden. Hinter den Kulissen wird bereits intensiv an den nächsten Ausbauschritten gearbeitet. Schon heute laden die bestehenden Ausstellungen zu einem Besuch ein; im kommenden Jahr wird das Haus der Tiroler Geschichte mit einem umfassenden Gesamtkonzept aufwarten.

Weitere Informationen unter: www.hausdergeschichte.tirol