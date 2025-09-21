Von: ka

Brixen – Das Teatro Don Bosco in Brixen hat mit großem Erfolg die musikalische Veranstaltung “Hommage an Ennio Morricone – Oscar-Musik” ausgerichtet. Bei der Veranstaltung trat das Ensemble “I Solisti dell’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane” unter der meisterhaften Leitung von Maestro Stefano Giaroli auf.

Das Programm beleuchtete die wichtigsten Etappen der Karriere von Ennio Morricone, der zweimal mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, mit ikonischen Stücken, die mit seiner historischen Zusammenarbeit mit Sergio Leone verbunden sind, darunter die berühmte Musik der “Dollar-Trilogie” sowie Kompositionen für Regisseure wie Giuseppe Tornatore. Das Sopran Renata Campanella bereicherte die Darbietung zusätzlich und erntete begeisterte Applause vom Publikum.

Während des Konzerts projizierte ein Großbildschirm Szenen aus den Filmen, die seine Kompositionen berühmt gemacht haben.

Die Veranstaltung wurde von der Vereinigung L’Obiettivo in Zusammenarbeit mit Upad, Palladio, dem Kulturkreis Don Bosco und Pro Cultura Brixen organisiert, mit Unterstützung der Autonomen Provinz Bozen – Amt für Kultur. Sie zog ein zahlreiches und begeistertes Publikum an und bestätigte die Liebe zur Musik von Morricone sowie den Wert der Kultur in der Gemeinschaft.