Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > “Hommage an Ennio Morricone – Oscar-Musik”
“I Solisti dell’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane”

“Hommage an Ennio Morricone – Oscar-Musik”

Sonntag, 21. September 2025 | 22:07 Uhr
015c61b4-c7dc-40e4-9171-db95b21bf3b3
Upad/Beppe Mora
Schriftgröße

Von: ka

Brixen – Das Teatro Don Bosco in Brixen hat mit großem Erfolg die musikalische Veranstaltung “Hommage an Ennio Morricone – Oscar-Musik” ausgerichtet. Bei der Veranstaltung trat das Ensemble “I Solisti dell’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane” unter der meisterhaften Leitung von Maestro Stefano Giaroli auf.

Das Programm beleuchtete die wichtigsten Etappen der Karriere von Ennio Morricone, der zweimal mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, mit ikonischen Stücken, die mit seiner historischen Zusammenarbeit mit Sergio Leone verbunden sind, darunter die berühmte Musik der “Dollar-Trilogie” sowie Kompositionen für Regisseure wie Giuseppe Tornatore. Das Sopran Renata Campanella bereicherte die Darbietung zusätzlich und erntete begeisterte Applause vom Publikum.

Upad/Beppe Mora

Während des Konzerts projizierte ein Großbildschirm Szenen aus den Filmen, die seine Kompositionen berühmt gemacht haben.

Die Veranstaltung wurde von der Vereinigung L’Obiettivo in Zusammenarbeit mit Upad, Palladio, dem Kulturkreis Don Bosco und Pro Cultura Brixen organisiert, mit Unterstützung der Autonomen Provinz Bozen – Amt für Kultur. Sie zog ein zahlreiches und begeistertes Publikum an und bestätigte die Liebe zur Musik von Morricone sowie den Wert der Kultur in der Gemeinschaft.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Italien plant Steuersenkung für mittlere Einkommen
Kommentare
43
Italien plant Steuersenkung für mittlere Einkommen
Bischof Muser räumt Fehler ein und setzt auf Transparenz
Kommentare
40
Bischof Muser räumt Fehler ein und setzt auf Transparenz
Tödlicher Geisterfahrer-Unfall auf der A22: Zwei Personen unter Verdacht
Kommentare
40
Tödlicher Geisterfahrer-Unfall auf der A22: Zwei Personen unter Verdacht
Immer mehr Bozner ziehen ins Umland
Kommentare
39
Immer mehr Bozner ziehen ins Umland
Münchner Oktoberfest eröffnet
Kommentare
38
Münchner Oktoberfest eröffnet
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
25 Jahre Lodenwelt
25 Jahre Lodenwelt
Vintl feiert ein Stück Pustertaler Erfolgsgeschichte
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 