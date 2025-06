Iggy Pop mit 78 unverwüstlich am Nova Rock

Von: apa

“Raw Power” am Nova Rock: Iggy Pop demonstrierte am Donnerstagabend eindrucksvoll, wie man mit fast 80 Jahren ungebändigt rocken kann. Es war ein ikonischer Festival-Moment, als der Punk-Altmeister am Laufsteg der Blue Stage in der Menschenmenge stand und mit dieser seinen Hit “The Passenger” sang. Davor hatten junge Acts aufgezeigt, dass Gitarrenmusik nie sterben wird. “Ein perfekter Tag für Rockmusik”, fasste Jerry Cantrell bei seinem Auftritt auf der Red Stage zusammen.

Zu Hundegebell kam Iggy Pop auf die Bühne, eine Hand in die Höhe gereckt, die Oberbekleidung rasch abgelegt. Neben “Raw Power” hatten der 78-Jährige und seine groß aufspielende Band (samt Bläsersektion) zahlreiche Stooges-Klassiker mitgebracht: “I Got a Right”, “Gimme Danger” oder eben “Raw Power” – angetrieben von Urian Hackney, einer Rhythmusmaschine an den Drums. Nicht nur stimmlich überzeugte der nimmermüde US-Sänger, auch als charismatischer Showman hält er das Publikum fest im Griff. “I Wanna Be Your Dog” brüllte Iggy so leidenschaftlich wie wohl 1969, als der Song erschien. Unglaublich, wie energiegeladen und gleichzeitig virtuos der Punk-Godfather und seine Musiker durch “Search and Destroy” fegten. Die “Lust for Life” (so ein Songtitel im Set) glaubt man dem “Real Wild Child” bedenkenlos.

“So gut, dass es wirklich zählt”

Mit einem verhältnismäßig frühen Slot mussten Nothing More umgehen: Die US-Band um Sänger und Aktivposten Jonny Hawkins hat sich über die Jahre zu einem Fixstern in der Heavy-Szene gemausert, was man auch live eindrucksvoll unterstrich. Sowohl Nummern vom aktuellen Album “Carnal” als auch ältere Stücke wurden mit viel Verve geboten, und auch das Publikum ließ sich trotz der hochsommerlichen Temperaturen durchaus in Bewegung versetzen.

So war es ein Leichtes, die entsprechende Stimmung herzustellen. “Wir haben da durchaus unsere Rituale vor dem Auftritt”, meinte Bassist Daniel Oliver danach gegenüber der APA. “Also selbst wenn das Publikum noch nicht ganz da ist, wir sind es in jedem Fall.” Und auch Gitarrist Mark Vollelunga betonte: “Im Endeffekt ist es egal, um welche Uhrzeit wir spielen. Wir müssen einfach so gut sein, dass es wirklich zählt. Gerade bei Festivals gibt es diese interessanten Momente, die wie Kipppunkte wirken. Bis dahin sind alle extrem gut drauf, aber danach fällt die Energie ab.” Bei Nothing More war das jedenfalls noch nicht der Fall.

Health kündigen neues Album an

Ein wenig Zeit für Sightseeing in Wien hatten die US-Industrialrocker Health, die am Donnerstag die Red Bull Bühne beschließen sollten. “Seitdem wir in Wien spielen, waren wir eigentlich immer nur in der Arena”, lachte Bassist John Famiglietti. “Gestern konnten wir uns ein wenig umsehen und waren auch im Stephansdom. Wunderschön!” Eine interessante Seite des hünenhaften Musikers, der live gerne den Derwisch gibt und mit seinen Kollegen Benjamin Jared Miller und Jake Duzsik für ohrenbetäubende Abfahrten steht, die ihre melancholische Qualität erst zaghaft entfalten.

Im Vorjahr hat das Trio mit “Rat Wars” wieder eine unbarmherzige Soundreise vorgelegt, doch Fans dürfen sich freuen, denn für Nachschub ist gesorgt: “Wir haben das noch gar nicht angekündigt, aber es folgt heuer noch ein weiteres Album, das wie ein Sequel fungieren wird”, verriet Famiglietti im APA-Interview. “Wir sind immer hungrig und denken immer an den nächsten Auftritt, das nächste Album. Diese Arbeit ist einfach sehr erfüllend.”

Und wieder Metallica auf Cello

“Enter Sandman”, “Creeping Death”, “Master of Puppets”: Apocalyptica kamen mit einem Programm ins Burgenland, das sie vor 27 Jahren berühmt gemacht hat – mit ausschließlich Songs von Metallica. Schließlich haben die finnischen Cello-Spieler zuletzt das Album “Plays Metallica Vol. 2” veröffentlicht. “Als wir ‘Vol. 1’ veröffentlicht haben, war das als einmaliger Testflug gedacht, als Experiment, ob klassische Cello-Spieler auch Metal können”, erzählte Paavo Lötjönen beim APA-Interview. “Geplant waren höchstens ein paar Shows. Den riesigen Erfolg konnten wir nicht voraussehen. Und jetzt sind wir wieder hier!”

Metallica mag eine sichere Sache sein, wie auch die Reaktion des Publikums verdeutlichte, aber Lötjönen betonte: “Es ist mehr als das. All die Jahre haben wir darüber gesprochen, dass es noch so viele gute Metallica-Songs gibt. Und wir wollen den Leuten zeigen, was wir gelernt haben über die Jahre.” Die Akzeptanz beim Metal-Publikum sei natürlich erfreulich: “Diese Diskussion über angeblich falschen oder richtigen Metal, das ist doch langweilig. Wir sollten alle offen für neue Ideen sein. Sonst stirbt dieses Genre.”

Das Tourleben im Metal-Zirkus haben Apocalyptica genossen. “Ja, wir haben tolle Partys gefeiert”, lachte der Cellist. “Aber um ehrlich zu sein: In der Klassik-Szene sind die Partys viel verrückter.” Was denkt er über das Nova Rock? “Das ist ein Festival von beständig hoher Qualität. Es ist gut, hier zu spielen.”

Druckvolle Jinjer, schreiende Poppy

Mächtig druckvoll präsentierten sich einmal mehr Jinjer am Nova Rock. Die ukrainische Formation hat sich längst in die Oberliga gespielt und aus Elementen des Metalcore, Death- und Progressive-Metal einen eigenständigen Sound geschaffen. Auf der Red Stage zogen sie eine kompromisslos harte Show ab. Während es Jinjer-Sängerin Tatiana Shmayluk schaffte, selbst beim Growling unterschiedliche Nuancen zu setzen, schrie sich Poppy auf der Blue Stage in einer schrillen Tonlage zum Industrialsound ihrer mit Sturmhauben maskierten Band die Seele aus dem Leib. Fairerweise sei angemerkt, dass Moriah Rose Pereira (so der bürgerliche Name der Sängerin und Internet-Persönlichkeit aus Boston) mit Klargesang und balladesken Einschüben auch etwas Abwechslung einbrachte. Mehr davon würde ihren meist geknüppelten Songs nicht schaden.

Eine recht überschaubare Menge vor der Red Stage lauschte dem leicht depressiven Altherrenrock von Jerry Cantrell. Der Gitarrist und Co-Sänger von Alice in Chains veredelte Songs seiner Solo-Karriere, allen voran jene aus dem aktuellen Album “I Want Blood”, mit wunderbaren Soli, als Sänger hatte er Greg Puciato, ehemals bei Dillinger Escape Plan, mitgebracht. Poppunk brachte die Kanadierin LØLØ auf die Pannonia Fields. Und die Steirerin Anna-Sophie schlug sich als Opener auf der Red Stage wacker.

(S E R V I C E – www.novarock.at)