Intensivsprachkurse fÃ¼r SchÃ¼ler italienischsprachiger Schulen

Von: mk

Bozen – Seit 2007 bietet das Sprachenzentrum Bozen Sprachkurse an, die einen wesentlichen Beitrag zur Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund leisten. Da die Sprachenzentren sprachgruppenübergreifend organisiert sind, gibt es Angebote an den Schulen aller drei Sprachgruppen.

Die Italienischkurse seien sehr wichtig für die Förderung des Spracherwerbs und für den schulischen Erfolg der Schülerinnen und Schüler, betonen Barbara Gramegna, Fabio Casati und Matteo Antonin, die für die italienischsprachigen Schulen in Bozen für die Organisation zuständig sind.

An den Mittelschulen sind die Italienischkurse für Schülerinnen und Schüler, die erst seit Kurzem in Südtirol ansässig sind, sehr intensiv und werden an vier Nachmittagen pro Woche erteilt. Die Gruppe von zurzeit 22 Schülerinnen und Schülern wird von zwei Lehrpersonen unterrichtet, die auf den Italienischunterricht für Schülerinnen und Schüler mit anderen Erstsprachen spezialisiert sind. Am Vormittag besuchen die Schülerinnen und Schüler den Unterricht gemeinsam mit ihrer Klasse, auch unterstützt von ausgebildeten Lehrkräften.

Fabio Casati vom Sprachenzentrum Bozen erklärt, dass es diese Mischung – Kontakt mit gleichaltrigen Muttersprachlerinnen im Klassenzimmer einerseits, der Besuch von Sprachkursen andererseits – den Schülerinnen und Schülern ermögliche, sich allmählich in das schulische Umfeld zu integrieren und sowohl ihre sprachlichen als auch ihre sozialen Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Für Oberschülerinnen und Oberschüler gibt es ein noch umfassenderes Angebot. Schülerinnen und Schüler, die erst seit Kurzem in Südtirol leben und sich die grundlegenden Sprachkenntnisse noch aneignen müssen, besuchen viermal pro Woche einen sogenannten Netzwerkkurs am Oberschulzentrum Galileo Galilei. Dieser Kurs vermittelt erste sprachliche Basiskenntnisse.

Schülerinnen und Schüler mit fortgeschritteneren Sprachenkenntnissen nehmen hingegen dreimal pro Woche an einem Kurs am Oberschulzentrum Claudia de’ Medici teil. Diejenigen, die bereits ein fortgeschrittenes Sprachniveau vorweisen können, besuchen zweimal wöchentlich einen Kurs am Wissenschaftlichen Gymnasium Evengelista Torricelli.

Die Lehrpersonen und die Organisatorinnen und Organisatoren dieses umfassenden Kursangebots weisen auf das große Interesse und auf die Motivation der Schülerinnen und Schüler hin, die ihre Sprachenkenntnisse verbessern wollen, um sich Kompetenzen für eine erfolgreiche Zukunft anzueignen.