Italienisch-Olympiade 2021/2022: Beginn am 26. Jänner

Bozen – An der diesjährigen achten Ausgabe der Olympiade für Italienisch als Zweitsprache, die am morgigen 26. Jänner 2022 beginnen, nehmen rund 1.000 Oberschülerinnen und Oberschüler teil.

­

­Die erste Etappe der Olympiade für Italienisch als Zweitsprache, bei der Schülerinnen und Schüler der deutschsprachigen Oberschulen sowie der Oberschulen in den ladinischen Ortschaften Südtirols mitmachen können, beginnt morgen, Mittwoch, 26. Jänner. Erste Etappe der schulinternen Ausscheidung wird die Kategorie Junior (erstes Biennium – 1. und 2. Oberschulklassen) – von 9 bis 13 Uhr – sein. Die Kategorie Senior (zweites Biennium – 3., 4. und 5. Klassen) startet am 27. Jänner. Ersatztermin für beide Kategorien ist der 1. Februar. Die Ergebnisse werden jeweils eine Woche nach den Ausscheidungsrunden bekannt gegeben.

Insgesamt haben sich 31 Schulen zur Olympiade angemeldet, davon sieben Berufsschulen, 13 technologische Fachoberschulen und elf Gymnasien. 550 Schülerinnen und Schüler des Bienniums sowie 440 Schülerinnen und Schüler des Trienniums stellen sich der Herausforderung in einer schwierigen Zeit. Alle Beteiligten bemühen sich darum, das Projekt durchzuführen – trotz der sich häufenden Fehlzeiten aufgrund der Quarantänemaßnahmen und der sich tagtäglich ändernden Situation.

Die Gewinnerinnen und Gewinner der schulinternen Ausscheidung nehmen am Landesfinale am 23. März 2022 teil.

Die Vorgaben für das Landesfinale der Olympiade seien noch nicht klar, bedauern die Koordinatorinnen der Initiative Cristina Corbetta und Paola Rizzi, hoffen aber, die Modalitäten dafür bald bekannt geben zu können. Zugleich sind sie zuversichtlich, dass das Finale der Initiative wie in den vergangenen Jahren an der Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation “Julius und Gilbert Durst” in Brixen stattfinden könne.

Organisiert wird die Olympiade wie in den vergangenen Jahren von Cristina Corbetta, Lehrerin an der Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation “Julius und Gilbert Durst” in Brixen und Paola Rizzi, Lehrerin an der Mittelschule Leifers. Trägerin der Veranstaltung ist die Deutsche Bildungsdirektion.