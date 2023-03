Italienische Schule: Vorgezogenes Unterrichtsende an fünf Schulen

Bozen – An Südtirols Schulen endet der Unterricht am Freitag, dem 16. Juni. Eine Ausnahme machen fünf italienischsprachige Schulen, an denen der letzte Schultag vorgezogen wird.

Die Landesregierung hat heute auf Vorschlag von Landesrat Giuliano Vettorato den entsprechenden Anträgen dieser fünf Schulen zugestimmt.

Dabei handelt es sich um die Mittelschule “Archimede” in Bozen, die den Unterricht bereits am 12. Juni beendet, die Grundschule “Vittorio Alfieri” in Bozen, wo der 13. Juni letzter Unterrichtstag sein wird, und die Mittelschule “Ugo Foscolo” in Bozen sowie die Schulen “Giovanni Segantini” und “Giovanni XXIII” in Meran, die am 14. Juni die Tore schließen.

Die Schulen hatten um Vorverlegung des Unterrichtsendes gebeten, um die Staatsprüfungen termingerecht bis zum 30. Juni abschließen zu können, wie es die Richtlinien des Ministeriums vorschreiben.