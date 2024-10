Jugendpreis „Walther von der Vogelweide“ an Julian Kainrath

Von: luk

Bozen – Die Stiftung „Walther-von-der-Vogelweide-Preis“ würdigt den Musiker und Violinisten Julian Kainrath mit dem Jugendpreis 2024. Ausgezeichnet wird somit ein Nachwuchskünstler, der als absolutes Ausnahmetalent gilt.

Die Stiftung „Walther-von-der-Vogelweide-Preis“ vergibt alljährlich einen Walther-Preis, im Drei-Jahres-Rhythmus wechseln sich der Hauptpreis (5.000 Euro), der Förderpreis (4.000 Euro) und der Jugendpreis (1.000 Euro) ab.

Geboren im Jahre 2005 in Meran, begeisterte sich Julian Kainrath bereits im Alter von vier Jahren für klassische Oper, um sich dann für die Geige zu entscheiden. Seit März 2018 studiert Julian Kainrath bei Prof. Boris Kuschnir an der Kunstuniversität Graz im Hochbegabtenlehrgang und Kammermusik bei Tatjana Sotriffer an der Döblinger Musikschule in Wien, wo er aktuell auch das Musikgymnasium besucht. Er war Mitglied des Kinderchores der Wiener Staatsoper, mitunter auch als Solist, und gewann im Alter von zehn Jahren als Sologeiger den ersten Preis seiner Altersgruppe beim Bundeswettbewerb „Prima la musica“.

Sein Debüt gab Julian Kainrath im Jahr 2015, mit zehn Jahren, als Solist in Bolivien. Konzerte führten ihn in die USA, nach Kiew, Innsbruck, Salzburg, Graz, Wien, Luxemburg, Bergerac, Bern, Marseille, Liechtenstein, München, Schwarzenberg, Mailand, Triest, Vercelli, Verona, Bozen und Meran.

2018 gab Julian im Rahmen von Kulturkontakt Eppan in Südtirol seinen ersten Solo-Abend und trat als Solist mit dem Orchester Innstrumenti in Innsbruck, Dornbirn und Meran auf. 2019 wurde er als jüngster „student in residence“ zur Verbier Festival Academy als auch zur Internationalen Musikakademie in Liechtenstein eingeladen. 2022 erhielt Julian Kainrath den Discovery Award der International Classical Music Awards (ICMA).

Julian Kainrath besitzt alle Qualitäten für eine internationale künstlerische Karriere. Bei jedem Konzert begeistert er das Publikum durch seine beseelte Expressivität. Seine ganze Kraft und Leidenschaft widmet er der Musik. Mit großem Können und starker Individualität ergründet er die musikalischen Botschaften und erweckt so die Musik zu neuem Leben.

Der Walther-von-der-Vogelweide-Preis wurde 1960 vom Kulturwerk für Südtirol in München zur Anerkennung künstlerischer und wissenschaftlicher Leistungen in Südtirol gestiftet. Der Jugendpreis ging zuletzt an ImproYoung Carambolage (2021).