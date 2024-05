Kaleen kämpft für Österreich um das ESC-Finalticket

Am Donnerstagabend steigt Österreich nun ganz offiziell in den Ring des 68. Eurovision Song Contests: Kaleen kämpft im 2. Halbfinale des größten Musikbewerbs der Welt um eines von zehn Finaltickets. Die 29-jährige Oberösterreicherin will ESC-Europa dabei mit ihrer Disconummer “We Will Rave” und nicht zuletzt ihren Tanzkünsten überzeugen. Laut den Buchmachern dürfte Kaleen der Einzug ins große Finale gelingen, das am 11. Mai in der schwedischen Hafenstadt über die Bühne geht.

Übertragen wird das Semifinale aus Malmö wieder live in ORF 1 ab 21 Uhr, wobei ESC-Veteran Andi Knoll den bewährten Kommentar übernimmt. Sollte Kaleen dann tatsächlich ins Finale aufsteigen, wird der rot-weiß-roten Hoffnung dort ein Platz im guten Mittelfeld prognostiziert. Zum erweiterten Favoritenkreis zählt Kaleen nach jetzigem Stand eher nicht. Hier hat sich Kroatiens Kandidat Baby Lasagna und der Schweizer Act Nemo als Führungsduo etabliert. Aber auch den beiden Ukrainerinnen Alyona Alyona & Jerry Heil sowie der Italienerin Angelina Mango werden Chancen ausgerechnet.