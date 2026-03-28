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Alle Termine im Überblick

Karwoche und Ostern 2026: Gottesdienste mit dem Bischof

Samstag, 28. März 2026 | 12:11 Uhr
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Von: mk

Bozen – Vom Palmsonntag am 29. März 2026 bis zum Ostermontag am 6. April 2026 feiert Bischof Ivo Muser mit den Gläubigen der Diözese Bozen-Brixen die Gottesdienste der Karwoche und des Osterfestes. Hier alle Termine im Überblick.

Palmsonntag, 29. März, 9.00 Uhr im Brixner Dom

Eucharistiefeier mit Palmprozession. Mit dem Palmsonntag, der an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnert, beginnt die Karwoche, die für Christinnen und Christen die wichtigste Woche des Jahres ist.

Gründonnerstag, 2. April, 9.00 Uhr im Brixner Dom

Chrisammesse mit Bischof Ivo Muser und den Priestern der Diözese. In diesem festlichen Gottesdienst wird das heilige Öl für das kommende Jahr geweiht. Es findet Verwendung bei Taufen, Firmungen, Priesterweihen sowie bei der Weihe von Kirchen, Altären und Glocken. Die Chrisammesse wird von „Radio Grüne Welle“ und „Radio Sacra Famiglia InBlu“ live übertragen.

Gründonnerstag, 2. April, 19.00 Uhr in Kurtinig

Zweisprachige Abendmahlfeier mit Fußwaschung. Die Liturgie erinnert an das Letzte Abendmahl Jesu und an die Einsetzung der Eucharistie.

Karfreitag, 3. April, 15.00 Uhr im Bozner Dom

Feier vom Leiden und Sterben Christi. Die Karfreitagsliturgie mit den großen Fürbitten, der Kreuzverehrung und der Sammlung des Fastenopfers steht ganz im Zeichen des Leidenswegs Jesu. Der Gottesdienst wird von „Radio Grüne Welle“ direkt übertragen.

Karsamstag, 4. April, 20.30 Uhr im Brixner Dom

Feier der Osternacht mit zwei Erwachsenentaufen und einer Erstkommunion. Die Osternacht ist geprägt von der Symbolik des Lichtes und des Lebens. Die Gläubigen sind eingeladen, Kerzen zur Lichtfeier mitzubringen.

Ostersonntag, 5. April, 10.00 Uhr im Bozner Dom

Pontifikalamt zum Hochfest der Auferstehung des Herrn: Ostern ist das Urfest des christlichen Glaubens. Die Feier wird von RAI Südtirol (Kanal 808) im Fernsehen sowie von „Radio Grüne Welle“ und „Radio Sacra Famiglia InBlu“ im Radio übertragen.

Ostermontag, 6. April, 9.00 Uhr in Brixen

Festgottesdienst bei den Tertiarschwestern in der Brixner Runggadgasse.

Bezirk: Bozen

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