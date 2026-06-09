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Stefan Verra live in Bozen

Konfliktlöser Körpersprache

Dienstag, 09. Juni 2026 | 11:00 Uhr
Streit Paar Mann Frau
fotolia.de/DDRockstar
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Von: mk

Bozen – Streit mit dem Partner, Hickhack mit der Kollegin, Eskalation im Straßenverkehr – kaum ein Tag vergeht ohne nervenaufreibende Konflikte. Dabei zeigen Studien: Die meisten Streitereien entstehen aus Nichtigkeiten. Auslöser ist fast immer die Körpersprache – und zugleich das früheste Warnsignal dafür, dass sich ein Konflikt anbahnt. Ein arroganter Blick, das überhebliche Kinn oder aggressives Starren lassen Worte plötzlich nach Krach riechen.

Das nimmt Dynamit-Doris natürlich zum Anlass, sofort ihre verbalen Torpedos abzufeuern, während Stuhlkreis-Susanne mit ihrem „Wir müssen reden“ jeden Konflikt erst richtig anheizt. Die aalglatte Körpersprache von Durchzug-Dieter wiederum verrät nur eines: „Ich ignoriere dich und deine Gefühle.“ So wird aus einer Kleinigkeit schnell eine emotionale Verletzung, die lange nachwirkt und sogar Beziehungen zerstören kann.

Der Körpersprache-Experte Stefan Verra zeigt mit viel Sprachwitz, schauspielerischem Talent und wissenschaftlichem Know-how, woran Sie einen Konflikt erkennen, bevor er eskaliert. Mit viel Selbstironie demonstriert er außerdem, warum „Lass uns mal sachlich bleiben!“ garantiert niemals funktioniert.

Am Ende der Show werden Sie kleinste Signale Ihres Gegenübers entschlüsseln können – und wissen, mit welcher Mimik und Gestik sich eine Eskalation gekonnt entschärfen lässt. Familienfeiern, Meetings und Urlaube mit dem Partner werden damit wieder das, was sie sein sollen: harmonisch. Wie immer beim Körpersprecher gilt: Am Ende wissen Sie nicht, ob Sie mehr gelacht oder mehr gelernt haben.

Konfliktlöser Körpersprache

Menschen lesen
Wirkung verstehen
Unterhaltung erleben

Termin

Freitag, 19. März 2027
Waltherhaus Bozen
Beginn: 20.00 Uhr

Kartenvorverkauf: ab sofort in allen Athesia Buchhandlungen und online unter: www.ticketone.it

Bezirk: Bozen

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