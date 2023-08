Konzert am 21. August im Pavillon des Fleurs in Meran

Orchestra Mandolinistica Euterpe Mandolinenorchester/Foto des Orchesters während des Konzerts im Pavillon des Fleurs am 13. August 2022

Meran – Das 1947 gegründete Mandolinenorchester Euterpe unter der Leitung von Ugo Orrigo hält am Montag, 21. August, um 21.00 Uhr ein Konzert im Pavillon des Fleurs in der Freiheitsstraße 39 in Meran ab. Der Eintritt ist frei.

Auf dem Programm stehen Werke, die in den letzten Jahren aufgeführt wurden, sowie neues Repertoire, das die traditionelle Mandoline mit Werken zeitgenössischer Komponisten zu einer musikalischen Reise voller Farben, Stile und Emotionen verbinden soll.

Werke von Claudio Mandonico, Giacomo Sartori, Hermann Ambrosius, Konrad Wölki, Karl Heinz Keinemann, Scott Joplin, Carlo Munier, Amadeo Amadei, Nino Rota, Claude Debussy.