“Laurun deboriada”: Lehrmaterial zur Stärkung der ladinischen Sprache

Für Grundschulen in Gröden und im Gadertal

Von: mk

Bozen – “Laurun deboriada!”, eine Aufforderung zur Zusammenarbeit, um die ladinische Sprache zu erhalten: Das ist das Grundanliegen, mit dem neue didaktische Materialien, teils in ladinischer Sprache, teils mehrsprachig, für die Grundschulen vorgestellt wurden. Die Unterrichtsmaterialien sind in 16 Unterrichtseinheiten mit drei Schwierigkeitsgraden gegliedert, erläutert die Projektverantwortliche Veronica Rubatscher, Mitarbeiterin des Pädagogischen Bereichs der Ladinischen Bildungs- und Kulturdirektion, die auch das Lehrmaterial erarbeitet und zusammengestellt hat.

Den Lehrkräften wird empfohlen, diese Vorschläge in alle Fächer einzubinden, nicht nur im Ladinischunterricht, da sehr unterschiedliche Themen behandelt werden, darunter auch politische Bildung und Bürgerkunde. “Es ist von großer Bedeutung, den Schülerinnen und Schülern mit den neuen Unterrichtsmaterialien des Pädagogischen Bereichs nicht nur die Mehrsprachigkeit näherzubringen, sondern auch unterschiedliche Kompetenzen auf innovative Weise zu vermitteln und zu fördern”, unterstreicht die Direktorin des Pädagogischen Bereichs Maria Kostner.

Material für interdisziplinären Unterricht

Die ABC-Box, eine Lesebox mit Schwerpunkt auf jeden einzelnen Buchstaben des Alphabets, enthält eine Anzahl von viersprachigen Karteikarten in Ladinisch, Deutsch, Italienisch und Englisch. Zudem wurden Kärtchen in vier Sprachen verteilt, die das freie Schreiben anregen und zum Verfassen von Geschichten oder Reimen ermutigen sollen.

Es handelt sich um interdisziplinäres Material, das in verschiedenen Fächern eingesetzt werden kann und eine Vielzahl von Lehr- und Lernmethoden umfasst. Selbstständiges Arbeiten wird gefördert und gestärkt. Der innovativste Teil ist die Anbindung an die digitalen Medien, durch die Kinder dazu angeleitet werden, einen Teil der Aktivitäten in digitaler Form zu entdecken. “Dieses Lehrmaterial dient dazu, unsere ladinische Sprache zu bereichern und zu unterstützen”, betont der Inspektor der ladinischen Schulen Albert Videsott.

Einen Teil der grafischen Gestaltung des didaktischen Materials haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pädagogischen Abteilung ausgeführt, den anderen die externe Firma “Die Farm”. In Zusammenarbeit mit dem Ladinischen Institut Micurá de Rü und dem Landesamt für Sprachangelegenheiten werden alle Unterrichtsmaterialien im Gadertaler und Grödner Idiom allen Lehrkräften zur Verfügung gestellt.