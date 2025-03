Leistungsstipendien für 194 Studierende

Von: mk

Bozen – Seit dem 13. März ist es wieder möglich, im Landesamt für Hochschulförderung um ein Leistungsstipendium für Studierende anzusuchen. Das Stipendium in Höhe von 1.392 Euro wird an insgesamt 194 Studentinnen oder Studenten vergeben, die im akademischen Jahr 2023/2024 universitäre Einrichtungen oder Fachhochschulen besucht oder abgeschlossen haben.

Prämiert werden damit hervorragende Studienleistungen, Berücksichtigung finden dabei auch die Erlangung eines Sprachzertifikats und die Teilnahme an einem internationalen Mobilitätsprogramm. Die Leistungsstipendien werden über öffentliche Wettbewerbe ausschließlich aufgrund der Leistung vergeben, sind vom Einkommen unabhängig und richten sich an Studierende in Italien und im Ausland.

Netzwerkevent für Leistungsstipendiatinnen und -stipendiaten

Nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch Netzwerkarbeit ist dem Amt für Hochschulfürsorge ein wichtiges Anliegen, betont Amtsdirektorin Nicol Mastella: “Im Dezember des Vorjahres haben wir erstmals das Event ‚your excellence, your future‘ organisiert, das auf großes Interesse gestoßen ist.”

Bei einem Impulsreferat von Esther Ausserhofer ging es um Chancen und Herausforderungen auf dem Weg zum beruflichen Erfolg, im Anschluss wurde bei einer Podiumsdiskussion mit Landesrat Philipp Achammer, Key Note Speakerin Esther Ausserhofer sowie Arianna Piazzi und Daniel Colm, die bereits erfolgreich im Berufsleben stehen, rege diskutiert. “Die Veranstaltung hat gezeigt, dass die angesprochenen Themen und das gegenseitige Kennenlernen und Vernetzen in entspannter Atmosphäre bei Leistungsstipendiatinnen und Leistungsstipendiaten gut angekommen sind”, betont die Amtsdirektorin.

Ansuchen bis 24. April online einreichen

Wer sich um ein Leistungsstipendium bewirbt, muss bis 24. April, 12.00 Uhr, den entsprechenden Antrag online einreichen. Der Zutritt zum Online-Dienst für Studierende mit italienischer Staatsbürgerschaft und/oder italienischem Wohnsitz erfolgt über die digitale Identität SPID, die elektronische Identitätskarte CIE oder die aktivierte Bürgerkarte/Gesundheitskarte mit Nutzung eines Lesegeräts.

Wer die italienische Staatsbürgerschaft nicht besitzt, kann sich über die europäische digitale Identität (eIDAS) oder über einen zertifizierten Account anmelden. Informationen gibt es im Amt für Hochschulförderung (hochschulfoerderung@provinz.bz.it, telefonisch unter 0471 412942 für Leistungsstipendien Italien bzw. 0471 413379 für Leistungsstipendien Ausland) oder online.