Literature-Jazz-Matinée am 1. Juli in der Teßmann-Bibliothek

Bozen – Am 1. Juli stehen Literatur und Musik in der Teßmann-Bibliothek schon am Morgen im Mittelpunkt: bei der Literature-Jazz-Matinée mit Josef Oberhollenzer, Greta Maria Pichler und Stefano Tamborrino.

Zwei Schriftsteller und ein Schlagzeuger gestalten die “Literatur-Jazz-Matinee” am 1. Juli um 10 Uhr in der Landesbibliothek “Dr. Friedrich Teßmann” in Bozen: Während Josef Oberhollenzer und Greta Maria Pichler aus ihren Werken vortragen, fügt Stefano Tamborrino eine faszinierende Klangkulisse hinzu und verstärkt durch sein Schlagzeugspiel die Klangbilder, die durch das Vorlesen der Texte entstehen.

Die Zuhörenden können so in die Welt der Literatur und des Jazz eintauchen und die beiden “Sprachen” in ihrer kreativen Kraft erleben. Die Journalistin Nina Schröder wird das Gespräch mit den der Autorin und dem Autor führen. Während der Veranstaltung werden den Teilnehmenden Kaffee und Croissants serviert.