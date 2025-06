Mit dem abo+ kostenlos ins Museum

Von: luk

Bozen – Alle Besitzerinnen und Besitzer eines gültigen abo+, dem Abonnement für den Öffentlichen Nahverkehr für Schülerinnen, Schüler und Lehrlinge sowie Studierende bis 26 Jahren können auch im Sommer 2025 eine Vielzahl an Museen und Ausstellungsorte in ganz Südtirol bei freiem Eintritt besuchen.

Die Aktion “Summer Museum” startet am 14. Juni und läuft bis zum 7. September und wird heuer bereits zum 11. Mal vom Amt für Museen und museale Forschung organisiert. Auch die Abteilung Mobilität und STA – Südtiroler Transportstrukturen AG unterstützten diese Initiative. “Unsere Museen sind vor allem für Kinder und junge Menschen spannende und lehrreiche Orte, die sich mit den unterschiedlichsten Aspekten unserer Gegenwart und Geschichte befassen. Die Sommeraktion ist eine tolle Gelegenheit Neues zu entdecken und unser Land besser kennen zu lernen”, ist Landesrat Philipp Achammer überzeugt.

Die Museen und Ausstellungsorte sind großteils mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, und somit auch mit dem abo+, erreichbar. Dazu zählen beispielsweise die Naturparkhäuser aquaprad (Prad am Stilfserjoch), avimundus (Schlanders), culturamartell (Martell), naturatrafoi (Trafoi/Stilfs) oder Lahnersäge (St. Gertraud/Ulten). Besichtigt werden kann aber auch das Mineralienmuseum in Teis (Villnöß), das Landesmuseum für Volkskunde (in Dietenheim/Bruneck) oder das Südtiroler Obstbaumuseum (Lana).

Eine vollständige Übersicht aller Museen und Ausstellungsorte, die sich an der Sommeraktion beteiligten, gibt es hier!