Mit dem “Voluntariat per les llengües Young” Sprachen lernen

Von: lup

Bozen – Die eigene Muttersprache weitergeben, sich kennenlernen und die Mehrsprachigkeit unter den jungen Generationen fördern: Darum geht es beim Projekt “Voluntariat per les llengües”.

51 Schülerinnen und Schüler, 28 der italienischen Schulen Claudia de’ Medici und Landeshotelfachschule Cesare Ritz sowie 23 der deutschsprachigen Landesschule für Sozialberufe “Hannah Arendt” sowie der Hotelfachschule Savoy verbrachten einen Teil ihrer Freizeit damit, sich gegenseitig fünf Stunden in Italienisch und fünf Stunden auf Deutsch zu unterhalten. Das Projekt wird vom Amt für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen der italienischen Kulturabteilung, unterstützt vom Studien- und Forschungszentrum Andrea Palladio, umgesetzt. “Durch das direkte Gespräch werden Barrieren überwunden, sowohl sprachliche als auch kulturelle”, ist Landesrat Marco Galateo überzeugt.

Auch die Direktorin des Amtes für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen, Donatella Ricchetto, hob anlässlich des Projektabschlusses am 27. Mai im Kulturzentrum Trevi in Bozen hervor: “Ich danke den Schülerinnen und Schülern für ihre Neugier und ihren Mut, sich am Projekt zu beteiligen. Mit ihrer Teilnahme haben sie gezeigt, dass eine offenere und solidarischere Gemeinschaft aus echten Begegnungen entsteht.” Bei der Veranstaltung zum Abschluss des Projektes konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem “last-click”-Wettbewerb zu den Werten und zur Geschichte dieses Projekts, das seinen Ursprung in Katalonien hat und von der Europäischen Kommission als “Best Practice” ausgezeichnet wurde, beteiligen.