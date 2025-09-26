Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Mozart in Brixen
Vereinigung Pro Cultura organisiert ein kulturell bedeutendes Treffen

Mozart in Brixen

Freitag, 26. September 2025 | 22:06 Uhr
Upad/Beppe Mora/Prof. Don Paolo Renner, Prof. Giacomo Fornari, Beppe Mora, Mario Cesco, Angelika Manna, Maurizio Sabbadin und Dario Stablum.
Von: ka

Brixen – Im Rahmen des prestigeträchtigen Festivals Mozart und Freunde in Brixen hat die Vereinigung Pro Cultura ein kulturell bedeutendes Treffen organisiert, das die Aufmerksamkeit von Musik- und Theologiebegeisterten auf sich zog. Bei dieser Veranstaltung standen der Theologe Prof. Don Paolo Renner und Prof. Giacomo Fornari im Mittelpunkt, die das Publikum in eine tiefgehende Reflexion über die mysteriöse Verbindung zwischen der Musik von Wolfgang Amadeus Mozart und der Idee Gottes im Aufklärungszeitalter führten.

Die Diskussion bot eine einzigartige Gelegenheit, zu erkunden, wie Mozarts Musik nicht nur die komplexen menschlichen Emotionen widerspiegelt, sondern auch die existenziellen Fragen, die die Zeit der Aufklärung prägten. Durch die Klänge seiner Kompositionen gelingt es Mozart, Gefühle von Transzendenz und der Suche nach dem Göttlichen zu evozierten, wodurch seine Musik zu einem kraftvollen Instrument der Reflexion und Introspektion wird.



Prof. Don Paolo Renner bot eine einzigartige Perspektive auf die Schnittstelle zwischen Glauben und Vernunft, während Prof. Giacomo Fornari mit seinem musikalischen Wissen beitrug und analysierte, wie Mozart durch seine Kunst die Spannungen und Hoffnungen einer Epoche zum Ausdruck brachte, in der die Rationalität zu erblühen begann.

Dieses Treffen war nicht nur ein Moment des Lernens, sondern auch eine Gelegenheit für das Publikum, in eine Atmosphäre der Inspiration und Entdeckung einzutauchen.

 

Bezirk: Eisacktal

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

