Oscars werden in Hollywood verliehen

Von: APA/AFP

In Hollywood werden am Sonntag (01.00 Uhr MEZ in der Nacht auf Montag) die Oscars verliehen. Mit den meisten Nominierungen geht bei der 97. Oscar-Verleihung der Musical-Thriller “Emilia Pérez” ins Rennen: Der in Frankreich produzierte Film über einen mexikanischen Drogenbaron, der ein neues Leben als Frau beginnen will, ist in 13 Kategorien für den wichtigsten US-Filmpreis nominiert.

Ein Skandal um rassistische Äußerungen der spanischen Hauptdarstellerin Karla Sofía Gascón hat seine Chancen allerdings erheblich geschmälert. “Der Brutalist” mit US-Schauspieler Adrien Brody und die Musicalverfilmung “Wicked” erhielten jeweils zehn Nominierungen. Die Bob-Dylan-Filmbiografie “Like A Complete Unknown” und der Vatikan-Thriller “Konklave” des österreichisch-schweizerischen Regisseurs Edward Berger treten in jeweils acht Kategorien an.