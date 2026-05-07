Parks werden Orte der Begegnung, der Kultur und der Unterhaltung

Von: mk

Bozen – In diesen Tagen startet die heurige Ausgabe von Bolzano Bozen Social Park. Von Mai bis Oktober wird in fünf Parks der Stadt ein abwechslungsreiches Programm geboten. Heute Vormittag haben Sozialstadträtin Patrizia Brillo, Vizebürgermeister Stephan Konder und der Stadtrat für Bürgerbeteiligung, Claudio Della Ratta das Projekt vorgestellt. Fünf Parks – der Semiruralipark, der Mignonepark, der Berloffapark, der Park der Religionen und der Kapuzinergarten – werden in den kommenden sechs Monaten die Bühne für Kulturveranstaltungen, soziale Events, Spiel, Spaß und Unterhaltung.

50 Bozner Vereine haben sich zusammengefunden, um ein Freizeit- und Kulturprogramm auf die Beine zu stellen, das ein breites Publikum erreicht und die Parks wieder zu Orten der Begegnung und zu beliebten Treffpunkten macht. Drei Organisationsteams koordinieren das Programm, sie sind Semirurali Social Park, Mignone Social Park und Zentrum Social Park. Der zentrale Gedanke des Projekts Bolzano Bozen Social Park ist die Begegnung zwischen Menschen, das Zusammensein und das gemeinsame Erleben. Der Ort, wo dies geschehen kann, sind die Parks in Bozen, denn diese Grünflächen sollen belebt und in den Mittelpunkt gerückt werden.

Das Projekt Social Park gibt es bereits seit einigen Jahren; heuer wurde das Projekt aber weiterentwickelt und ausgebaut. Zum ersten Mal gibt es eine gemeinsame Organisation und Planung, in die die Gemeindeverwaltung und die „Gruppensprecher“ der in den drei Stadtvierteln aktiven Vereine eingebunden waren. Dadurch konnte auch zum ersten Mal erhoben werden, welchen Bedarf und welche Wünsche es gibt, welche Besonderheiten die einzelnen Stadtviertel haben oder wo Probleme bestehen. Dann wurde nach Lösungen gesucht und das gemeinsame Projekt Bolzano Bozen Social Park entwickelt. Das Ergebnis ist ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Familien, Erwachsene, Jugendliche und Senioren und Seniorinnen. Es gibt Kreativwerkstätten und Spiele, Kulturveranstaltungen und Sportevents, Vorträge, Diskussionsrunden, Dialoge zwischen den Kulturen und Generationen und vieles mehr.

Die Parks als Orte der Begegnung, wo ein Gefühl der Zugehörigkeit und der Gemeinschaft entstehen kann. Drei Vereine sind die “Gruppensprecher” und Ansprechpartner für das Programm im jeweiligen Stadtviertel: für den Semirurali Social Park ist es der Verein BeYoung, für den Mignone Social Park der VKE und für den Zentrum Social Park der Verein TeatroBlu. Sie werden von zahlreichen Vereinen und Organisationen unterstützt, diegemeinsam zum Gelingen des Programms beitragen.

„Bolzano Bozen Social Park ist ein konkretes Projekt für die Entwicklung von Gemeinschaft.“ erklärte Sozialstadträtin Patrizia Brillo. „Es geht nicht nur darum, die Parks mit Leben zu füllen, sondern um Beziehungen, Gemeinschaft und Vertrauen. Das Projekt, das wir gemeinsam mit dem Dritten Sektor entwickelt haben, zeigt, wie wichtig gemeinsame Ideen und Projekte sind, die die Ressourcen vor Ort mobilisieren und einen konkreten positiven Niederschlag für die Bürgerinnen und Bürger haben.

„Social Park“ ist ein wichtiges Projekt der Prävention, denn durch die vielen Angebote werden die Parks belebt, sicherer und inklusiver. Ein tolles Angebot zieht die Familien an, ermutigt Frauen, sich im öffentlichen Raum aufzuhalten und lädt auch die ältere Generation ein, aus dem Haus zu gehen. Ein Projekt wie dieses ist eine gute Investition, denn es fördert das Wohlbefinden und die Gemeinschaft wächst zusammen.“ Mit dem Projekt Bolzano Bozen Social Park 2026 unterstützt die Gemeindeverwaltung die Aufwertung des öffentlichen Raumes, insbesondere der Park- und Grünanlagen als Orte der Begegnung, die mit Respekt genutzt werden müssen und für alle frei zugänglich sind. Hier wird Gemeinschaft gepflegt und gefördert, was zum Wohlbefinden aller beträgt.