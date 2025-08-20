Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Paul-Flora-Preis 2025 wird in Glurns überreicht
Margarethe Drexel aus Tirol darf sich freuen

Paul-Flora-Preis 2025 wird in Glurns überreicht

Mittwoch, 20. August 2025 | 12:23 Uhr
Die Tiroler Künstlerin Margarethe Drexel ist die Paul-Flora-Preisträgerin 2025. (Foto: Alexandra Nazari)
Foto: Alexandra Nazari
Von: luk

Glurns – Der Paul-Flora-Preis wird in diesem Jahr an die Tirolerin Margarethe Drexel verliehen. Die Auszeichnung erinnert an den Vinschger Künstler Paul Flora, der als Zeichner, Grafiker, Karikaturist, Illustrator und Schriftsteller bedeutende Spuren in der Kultur- und Kunstszene hinterlassen hat.

Der Preis wird seit 2009 alljährlich an junge Künstlerinnen und Künstler aus Tirol oder Südtirol vergeben und ist mit 10.000 Euro dotiert.

Die feierliche Übergabe findet am Mittwoch, 27. August 2025, um 18.00 Uhr im Innenhof des Schallerhauses (Laubengasse 18, Glurns) statt. In Anwesenheit von Landesrat Philipp Achammer wird die Laudatio von Nina Tabassomi, Jury-Mitglied des Paul-Flora-Preises, gehalten. Bürgermeister Erich Wallnöfer spricht Grußworte, musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Flouraschwarz.

Die Werke der ausgezeichneten Künstlerin sind im Ballhaus und im Kulturcafé Salina der Bürgergenossenschaft Obervinschgau zu sehen. Bei Schlechtwetter wird die Preisverleihung in diese Räume verlegt.

Bezirk: Bozen

