Home > Unterhaltung > Kultur > "Play Storm"  spielerisches Lernen als innovatives Bildungsinstrument
Erste nationale Ausgabe an den Oberschulen "IISS C. Battisti" in Bozen

“Play Storm”  spielerisches Lernen als innovatives Bildungsinstrument

Donnerstag, 05. Februar 2026 | 15:33 Uhr
Playstorm_Battisti
lpa
Von: mk

Bozen – Vom 4. bis 6. Februar steht das “IISS C. Battisti” in Bozen im Mittelpunkt der ersten nationalen Ausgabe von “Play Storm” Bozen. Die Veranstaltung ist Brettspielen gewidmet und allgemein der Frage, welchen Bildungswert Spiel und Gamification im Unterricht haben. Die Initiative wird vom IISS Battisti gemeinsam mit Lehrpersonen sowie Forschenden von INDIRE, dem Nationalen Forschungsrat CNR und der italienischen Bildungsdirektion organisiert. “Play Storm” bietet Aktivitäten und Simulationen.

Beteiligt sind 20 Klassen der Wirtschaftsfachoberschule Battisti sowie weiterer Bozner Oberschulen. Die Schülerinnen und Schüler setzten sich mit unterschiedlichen Perspektiven auseinander und stärkten dabei kritisches Denken, Eigenverantwortung und Gemeinschaftssinn.

Bei der Vorstellung der Initiative am 5. Februar betonte der italienische Bildungslandesrat Marco Galateo die wichtige Rolle des Spiels für aktive gesellschaftliche Teilhabe. “Es ist inzwischen umfassend belegt, dass Spielen die Entwicklung persönlicher und sozialer Kompetenzen fördert, etwa Selbstständigkeit, Resilienz und die Fähigkeit, mit eigenen Emotionen umzugehen. Die Einhaltung gemeinsamer Regeln und die Zusammenarbeit in einer Gruppe sind wesentliche Bestandteile der Spielmechanismen”, sagte Galateo.

Die dreitägige Veranstaltung an den Oberschulen “Battisti” endet am 6. Februar mit einer Fortbildungsreihe für Lehrpersonen. 110 Lehrkräfte lernen grundlegende Elemente der Gamification kennen, die sie im Unterricht anwenden können, um Fachwissen, praktische Fertigkeiten und überfachliche Kompetenzen wirksam zu verbinden.

“Spielerische Aktivitäten machen Lernen attraktiver, nehmen ihm den Pflichtcharakter und helfen, Angst und Stress zu reduzieren – besonders bei schulischen Bewertungen”, erklärte der italienische Schulamtsleiter Vincenzo Gullotta. “Die Erkenntnisse bilden eine Grundlage, um Gamification gezielt in die Unterrichtsplanung zu integrieren. Dazu sind zusätzliche Fortbildungen und praxisorientierte Angebote geplant.”

Bezirk: Bozen

