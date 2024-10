Präsident Schuler bei erstem Auslandskonzert der Südtirol Filarmonica

Von: mk

München – Landtagspräsident Arnold Schuler hat am gestrigen Montagabend ein Konzert von Südtirol Filarmonica in München besucht, dessen Schirmherrschaft er gemeinsam mit Ilse Aigner, der Präsidentin des Bayerischen Landtages, übernommen hatte. Die Veranstaltung der Konzertreihe 2024 fand im Herkulessaal der Residenz München statt und trug den Titel „Die Kraft der Freundschaft“.

„Es war mir eine besondere Freude, die Schirmherrschaft bei diesem Konzert übernehmen zu dürfen, weil es das erste Mal war, dass Südtirol Filarmonica – die sich als Gruppe einmal jährlich zum gemeinsamen Musizieren trifft – außerhalb Südtirols aufgetreten ist“, betonte Präsident Schuler und wies ebenso darauf hin, dass sich das Orchester aus Musikerinnen und Musikern zusammensetzt, die außerhalb der Südtiroler Landesgrenzen leben und spielen.

Das Motto der diesjährigen Konzertreihe von Südtirol Filarmonica greift die bedeutsame Künstlerfreundschaft zwischen den beiden Komponisten Ludwig Thuille, der in Bozen geboren wurde, und Richard Strauss, der in München geboren wurde, auf. Auch der letzte Auftritt in München (nach jenen in Toblach, Bozen und Meran) zeugt von der Freundschaft der beiden Musiker, aber ebenso von jener zwischen Südtirol und Bayern. In diesem Sinne trafen sich Aigner und Schuler auch vor dem Konzert im Bayerischen Landtag; am Austausch nahm zudem Salzburgs Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf und Tobias Reiß, der Vizepräsident des Bayerischen Landtags, teil.

Südtirol Filarmonica, die 2021 ihr Debütkonzert gab, besteht aus knapp 300 Musikerinnen und Musikern, von denen abwechselnd 60 bis 80 die aktive Orchesterbesetzung bilden. Dirigent ist Michael Pichler, Konzertmeister Günther Sanin; der Ausschuss des Vereins, der aus den Gründern des Orchesters besteht, setzt sich aus Zeno Kerschbaumer (Präsident), Isabel Goller (Orchestermanagement), Cornelia Goller (Organisation) und Dirigent Pichler zusammen.