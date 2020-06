„Proexcellentia 2020“ – Die besten Maturanten Südtirols

Bozen – Der landesweite Wettbewerb „Leistung belohnen und sichtbar machen“, ein Gemeinschaftsprojekt der Stiftung Südtiroler Sparkasse und des Unternehmerverbandes Südtirol, in Zusammenarbeit mit dem deutschen, italienischen und ladinischen Schulamt wurde im Jahr 2004/2005 erstmals ausgeschrieben. Die 450 besten Maturanten der 15 bisherigen Wettbewerbsausgaben wurden von den Projektträgern ausgezeichnet und über eine Medieninformationskampagne namentlich der Südtiroler Gesellschaft vorgestellt. Mit diesem Projekt soll auch im Bildungsbereich umgesetzt werden, was in anderen Bereichen – beispielsweise im Sport, in der Musik oder der Kunst im Allgemeinen – längst selbstverständlich ist: nämlich besondere Leistungen gezielt zu fördern und sichtbar zu machen. Das Projekt will jene Initiativen vervollständigen, die auf die gezielte Unterstützung besonders leistungsstarker Schüler abzielen, wie z.B. die Sommerakademien, die das deutsche Schulamt seit mehreren Jahren anbietet.

In diesem Jahr werden die 30 besten Maturanten mit einem Gutschein in Höhe von 1.000 Euro belohnt, der nach Vorlage von dokumentierten Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen bzw. Studiengebühren ausbezahlt wird. Bewerben können sich jene Schüler, die die Matura mit der höchsten Punktezahl (100/100) bestanden haben und mit einem Schulguthaben von mindestens 57/60 zur Abschlussprüfung angetreten sind. Bei der Auswahl der 30 leistungsfähigsten Schülerinnen und Schüler werden je 15 Maturanten aus den allgemeinbildenden Oberschulen und 15 Maturanten aus den Fachoberschulen berücksichtigt. Zur Erstellung der Rangliste wird des Weiteren nicht nur der Punktestand der staatlichen Abschlussprüfung einbezogen, sondern auch der Notendurchschnitt der beiden ersten Oberschuljahre, sowie die sogenannten Schulguthaben; die Erstellung der Rangliste erfolgt sodann jeweils auf die deutschen, italienischen und ladinischen Oberschulen in Bezug auf den Sprachgruppenproporz.

Um am Wettbewerb teilzunehmen, können alle interessierten Maturanten das Reglement, das Ansuchen sowie die Datenschutzerklärung unter der Internet-Adresse www.proexcellentia.it herunterladen und ausgefüllt an die Stiftung Südtiroler Sparkasse, Talfergasse 18 in Bozen senden.