Projekte, Visionen und Technik zum Anfassen

Von: mk

Meran – Technik erleben, Innovation entdecken und Zukunft gestalten – unter diesem Motto stand die diesjährige Leistungsschau der Technologischen Fachoberschule „Oskar von Miller“ Meran. In der Turnhalle der Schule präsentierten die Abschlussklassen der Fachrichtungen Bauwesen und Elektronik ihre Maturaprojekte und zeigten eindrucksvoll, welche Kompetenzen sie sich in fünf Jahren Ausbildung angeeignet haben.

Zahlreiche Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrpersonen sowie interessierte Besucher nutzten die Gelegenheit, einen Blick auf die vielfältigen Arbeiten der angehenden Technikerinnen und Techniker zu werfen. Gleichzeitig bot eine Betriebsmesse mit rund 25 Unternehmen wertvolle Einblicke in die Berufswelt und schuf direkte Kontakte zwischen Schule und Wirtschaft.

Von CNC-Fräsen bis zum intelligenten Handschuh

Die Bandbreite der ausgestellten Projekte war beeindruckend. Zu sehen waren unter anderem ein 2D-Plotter, eine CNC-Fräse, ein innovativer Steuerungshandschuh zur Fahrzeugkontrolle, moderne Parksysteme, Brückenmodelle sowie detaillierte Planungen für Einfamilienhäuser und weitere Bauprojekte.

Die Schülerinnen und Schüler erklärten ihre Arbeiten selbst und führten die Besucher durch die technischen Details ihrer Projekte. Dabei wurde deutlich, wie praxisnah die Ausbildung an der TFO Meran ist und wie viel Kreativität, Fachwissen und Teamarbeit in den einzelnen Projekten steckt.

Schülerinitiative machte die Veranstaltung möglich

Eine Besonderheit der diesjährigen Leistungsschau war ihre Organisation. Nachdem aufgrund der Protestmaßnahmen der Lehrpersonen lange unklar gewesen war, ob die Veranstaltung überhaupt stattfinden könne, ergriff der Schülerrat die Initiative. Unter der Führung des Schülerratsvorsitzenden Max Ebensperger und mit Unterstützung der Schulleitung gelang es einer engagierten Schülergruppe, die Leistungsschau und Betriebsmesse eigenständig zu organisieren und erfolgreich durchzuführen. Das große Engagement der Jugendlichen trug wesentlich zum Gelingen der Veranstaltung bei.

Unternehmen präsentieren Karrieremöglichkeiten

Parallel zur Leistungsschau stellten sich rund 25 Betriebe und Institutionen den Besucherinnen und Besuchern vor. Zu den Ausstellern gehörten unter anderem MEMC, Dr. Schär, Alpitronic, Top Control, Forst, Danfoss, die Freie Universität Bozen sowie zahlreiche weitere innovative Südtiroler Unternehmen.

An den Informationsständen konnten sich die Schülerinnen und Schüler über Praktika, Studienmöglichkeiten, Ausbildungswege und Berufschancen informieren. Viele nutzten die Gelegenheit für persönliche Gespräche.

Wirtschaft sucht engagierte junge Menschen

Im Rahmen der Veranstaltung betonte Irene Kustatscher vom Unternehmerverband Südtirol die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft. Sie lud die Jugendlichen ein, die Innovationskraft der Südtiroler Unternehmen kennenzulernen und die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten im Land zu nutzen. Dabei wurde deutlich, dass Unternehmen heute nicht ausschließlich auf Bestnoten achten. Gefragt sind vor allem junge Menschen, die Eigeninitiative zeigen, Verantwortung übernehmen, lernbereit sind und sich mit Motivation neuen Herausforderungen stellen.

Dank an Organisatoren und Aussteller

Schulratspräsident Matthias Wolf dankte der Schülergruppe, die trotz schwieriger Rahmenbedingungen die Organisation übernommen und die Leistungsschau erfolgreich umgesetzt hatte. Sein Dank galt ebenso den zahlreichen Betrieben sowie den Lehrpersonen und der Schulleitung, die das Projekt unterstützt hatten. Auch Schuldirektor David Augscheller zeigte sich erfreut über den großen Zuspruch.