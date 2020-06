Rotary Musikpreis zum 40. Mal vergeben

Am 23. Juni 2020

Brixen – Der Rotary Club Brixen hat zum 40. Mal junge musikalische Talente prämiert. Präsident Mathias Brugger hat anlässlich des 40-jährigen Jubiläums gemeinsam mit dem Initiator des Preises Mario Castiglioni die drei jungen Musiker Marie Stuflesser (Querflöte), Claudia Bianchi (Violine) und Laura Fischnaller (Harfe) vorgestellt.

Die drei jungen Musikerinnen traten online, von ihren eigenen Räumlichkeiten aus, vor einem breiten Publikum auf, welches mittels Web und Facebook an der Veranstaltung teilnehmen konnte.

Marie Stuflesser aus St. Ulrich, Querflöte, spielte Francoise Bournes Fantasie für Flöte und Klavier aus Bizets Carmen, am Klavier begleitet von Judith Piccolruaz. Claudia Bianchi aus Bruneck, Violine, spielte die erste Hälfte der Sonate von L.van Beethoven, begleitet von der Pianistin Eva Vinatzer. Laura Fischnaller aus Lüsen, Harfe, führte das Harfenstück von Ami Maayani auf. Bei dieser Gelegenheit wurde jeder der drei Preisträgerinnen ein Stipendium in Höhe von 1.500 Euro, sowie ein Verdienstdiplom übergeben. Anlässlich der Veranstaltung überbrachten der Rotary Governor Massimo Ballotta,

Landesrat Massimo Bessone und der Bürgermeister von Brixen Peter Brunner ihre Grußworte an die Teilnehmer.

Unter den jungen Preisträgern in diesen 40 Jahren seien nur einige erwähnt, die inzwischen auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken können: die Violinistin Irene Troi, Gewinnerin des Rotary-Preises in der ersten Ausgabe von 1980,

wurde Mitglied des Orchesters Concentus Musicus Wien von Nikolaus Honouncourt, Geigenpädagoge und leitet nun mit ihrem Ehemann Steve Lloyd das Jugendorchester Gofriller, die Mezzosopranistin Annamaria Chiuri aus Innichen ist als Protagonistin an den großen Opernhäusern der Welt engagiert (Scala, Salzburg, Dubai, Dresden, Arena Verona und

viele andere), Samir Thabet, aus Bruneck, Komponist, Pianist, Schriftsteller und Lehrer, Caterina Demetz, Violinistin

Brigitte Canins, Sopran Vinzenz Senoner, Direktor des Musikinstituts von St. Ulrich und Wolkenstein, Benedict Baldauf, der Organist im Kloster Neustift wurde, Nathan Chizzali, Cellist, mehrfacher Preisträger und Solist mit internationalen Orchestern.