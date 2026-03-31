Schul- und sprachübergreifende Kooperation zwischen Meran und Bozen

Von: luk

Bozen/Meran – Deutschsprachige und italienischsprachige Schülerinnen und Schüler aus dem Bereich Verkauf lernen im Rahmen des Projekts Sprachaustausch die zweite Landessprache: Auch in diesem Schuljahr erfolgte wieder eine enge Kooperation zwischen dem Berufsbildungszentrum “Dipl. Ing. Luis Zuegg” in Meran und der Berufsschule “Luigi Einaudi” in Bozen.

Ziel des Projekts ist es, die zweite Landessprache über das Prinzip des Sprachtandems zu erlernen und zu festigen und dabei den interkulturellen Austausch sowie das Verständnis zwischen der deutschen und der italienischen Sprachgruppe zu fördern. Unter der Leitung von Tatjana Kaserer, Laura Gigliotti, Elena Gigante und Paolo Italia wurden vier Treffen organisiert, bei denen verschiedene gemeinsame Aktionen durchgeführt wurden. Im Fokus dieser Unternehmungen standen neben einer spielerischen Stadterkundung Merans ein Besuch mit Expertenunterricht zum Thema Honig durch den Imker Michael Hafner in Marling sowie gemeinsame Ausflüge nach Brescia und Verona.

Bei allen Aktionen standen berufsrelevante Inhalte wie die Anfertigung von Produktbeschreibungen, die analytische Betrachtung der Schaufenstergestaltung verschiedener Geschäfte oder das Führen von professionellen Beratungs- und Verkaufsgesprächen in deutscher oder italienischer Sprache im Mittelpunkt. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Schulen erwies sich auch in diesem Schuljahr als bereichernd und zielführend, weshalb geplant ist, das Projekt auch in Zukunft fortzusetzen.