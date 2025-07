Sechs Südtiroler Pfadfinder beim World Scout Moot 2025 in Portugal

Von: luk

Bozen/Portugal – Vom 25. Juli bis 3. August 2025 findet in Portugal das World Scout Moot statt – das größte internationale Treffen der Pfadfinderbewegung für junge Erwachsene. Über 7.000 Teilnehmende aus mehr als 100 Ländern werden erwartet. Auch sechs Mitglieder der Südtiroler Pfadfinderschaft nehmen an der Veranstaltung teil.

Das alle vier Jahre organisierte Treffen richtet sich an junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren und steht diesmal unter dem Motto „Engage! Engage with us, Engage with Portugal“. Veranstalter ist die Federação Escotista de Portugal unter der Schirmherrschaft der World Organization of the Scout Movement (WOSM).

Nach einer Auftaktveranstaltung in Lissabon reisen die Teilnehmenden vier Tage lang in kleinen, internationalen Gruppen auf über 100 Routen durch Portugal. Neben Naturerlebnissen und interkulturellem Austausch stehen auch Bildungsangebote und soziale Projekte auf dem Programm. Im Anschluss treffen sich alle Gruppen im Hauptlager in Ovar, ehe das Moot mit einer Abschlussveranstaltung in Porto endet.

Aus Südtirol sind Emi Bencic und Eva Voppichler (Stamm Taufers), Felix Irsara (Stamm Brixen), Leo Biadene (Stamm Bruneck), Vera Oberrauch (Stamm Eppan) und Claudio Mastromatteo (Stamm Naturns) mit dabei. Das Event bietet ihnen nicht nur die Möglichkeit zur internationalen Begegnung, sondern auch zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Herausforderungen und nachhaltigem Engagement.