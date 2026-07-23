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Sommerinitiative

Seniorenwohnheim nimmt sich eine Woche Auszeit

Donnerstag, 23. Juli 2026 | 12:04 Uhr
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DZE Südtirol
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Von: mk

Terlan – Das Seniorenwohnheim Pilsenhof Terlan ist glücklich über seine neue, aktuelle Sommerinitiative. Es handelt sich um eine Woche Auszeit vom Alltag, besser gesagt Sommerurlaub mit einigen rüstigen Heimgästen, die das Angebot der Ferien in Unterfennberg im Unterland gerne angenommen haben.

„Es ist nicht ganz ohne, ein solches Abenteuer mit Menschen, die nicht mehr ganz fit sind im Detail zu planen und dann vor allem umzusetzen. Es braucht hierzu vor allem viel Vertrauen, in erster Linie durch die Heimgäste selbst, aber auch von Seiten deren Familien und dann vor allem durch den Mitarbeiterstab, der sich auf dieses besondere Erlebnis einlässt“, so Pilsenhof Präsident Ulrich Seitz. Die Vorfreude war aber bereits immens und alle erwarteten sehnsüchtig das Datum des Starts in die so genannte „Sommerfrische“.

„Deshalb geht unser Dank stellvertretend an Evi Lanznaster, die für die Freizeitgestaltung im Pilsenhof zuständig ist, und an alle Mitarbeiterinnen im Haus, die sich aktiv an diesem Projekt beteiligen, das hoffentlich Nachahmer im ganzen Land findet“, unterstreicht Ulrich Seitz.

Ein Tapetenwechsel tut gut. „Unsere Heimgäste können nun mal in einem anderen Ambiente in der Natur nach Herzenslust verschiedensten Aktivitäten nachgehen, die im normalen Alltag nicht immer so realisierbar sind: Wanderungen, Ausflüge und Gesellschaftsspiele, Austausch auf verschiedensten Ebenen“, freut sich Seitz.

Bezirk: Überetsch/Unterland

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