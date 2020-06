SJR als Sprachrohr für die Jugend

Bozen – Der Südtiroler Jugendring (SJR) hat einen Fragebogen entwickelt, um die Sichtweise von Jugendlichen und junge Erwachsenen auf die Corona-Krise zu beleuchten. „Es ist uns ein Anliegen die Veränderungen, die Jugendliche durch die Krise erfahren haben, und die daraus resultierenden Bedürfnisse aufzuzeigen. Die gewonnenen Erkenntnisse helfen uns noch zielgerichteter für Themen einzutreten, die jungen Menschen wichtig sind“, erklärt Tanja Rainer, SJR-Vorsitzende, die Beweggründe.

Der Fragebogen, der in deutscher und italienischer Sprache erhältlich ist, kann unter http://www.jugendring.it/befragung aufgerufen werden. „Er ist anonym und richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von zwölf bis 25 Jahren“, erklärt Peter Grund, Leiter der Abteilung Partizipation im Südtiroler Jugendring. „Damit die Ergebnisse möglichst viele verschiedenen Realitäten widerspiegeln, ist es zielführend, dass sich so viele Jugendliche wie möglich beteiligen“, erläutert Grund weiter.

Der Südtiroler Jugendring bittet daher alle jungen Menschen im Alter von zwölf bis 25 Jahren sich an der Umfrage zu beteiligen. „Mit dieser Umfrage wollen wir dazu beitragen, dass die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen stärkere Beachtung finden. Des Weiteren geht es uns darum, dass die Maßnahmen, die aufgrund der Corona-Krise zu treffen sind, nicht nur aus Perspektive der Erwachsenen, sondern viel stärker aus der Perspektive der Kinder und Jugendlichen gesehen werden“, so Kevin Hofer, SJR-Geschäftsführer.

Der Südtiroler Jugendring (SJR)

Der Südtiroler Jugendring (SJR) ist die Dachorganisation der Kinder- und Jugendorganisationen Südtirols und fördert das Ehrenamt und die Sozialisierung von Kindern und Jugendlichen, sensibilisiert für kinder- und jugendrelevante Themen, fördert und fordert Kinder- und Jugendpartizipation, fördert demokratische Prozesse, unterstützt kulturelle Vielfalt, setzt sich im Sinne der Qualitätsentwicklung für die Entwicklung seiner Mitgliedsorganisationen ein, strebt Kooperationen an und bietet Jugendberatung, bekannt unter „Young+Direct“, an. Ihm gehören zurzeit 14 Mitgliedsorganisationen an, und er vertritt etwa 51.000 Mitglieder.

Der SJR versteht sich als lernende Organisation, die sich laufend weiterentwickelt, Impulsgeber für erforderliche Entwicklungen in der Gesellschaft, Kompetenzzentrum für Partizipation, Sprachrohr für die Anliegen und die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, das umfassende und verbindende System für eigenständige

Mitgliedsorganisationen, die sich verbindlich der Arbeit für Kinder und Jugendliche verschrieben haben und Brückenbauer zwischen den Generationen, den Sprach- und Volksgruppen, den Kulturen und Religionen und zwischen den öffentlichen Institutionen und der Gesellschaft. Er startet gesellschaftspolitische Initiativen und ist politischer Ansprechpartner zu Jugendfragen. Er agiert dabei stets parteipolitisch unabhängig.