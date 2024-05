Ski-Legende Benjamin “Benni” Raich im Vinzentinum

Von: mk

Brixen – Als Gesamtweltcupsieger, zweifacher Olympiasieger, dreimaliger Weltmeister und 36-facher Weltcupsieger zählt der Pitztaler Benjamin “Benni” Raich zu den erfolgreichsten Ski-Rennläufern aller Zeiten. Auf Einladung der Stiftung Vinzentinum pro futuro erzählte der Ausnahmeathlet vergangenen Donnerstag im Parzivalsaal in Brixen von seinen Erfahrungen als Spitzensportler.

Stiftungspräsident Michael Seeber strich in seiner Begrüßung die Vorbildwirkung Benni Raichs für junge Leute hervor. Auch betonte er, dass Raich anstelle eines Honorars eine Spende für die Renovierung der Kirche in seinem Heimatort Leins vorschlug. Raichs Grundbotschaft in seinem Eingangsstatement war, Veränderungen als Chance zum Erfolg zu sehen. Auch Rückschläge könnten so genutzt werden, um wieder voranzukommen.

Mit Beispielen aus seiner fast 20-jährigen Weltcupkarriere, die er 2015 beendete, belegte er seine These. Zudem appellierte er an die großteils jugendlichen Zuhörer, den Ablenkungen unserer Zeit zu widerstehen und sich mit positiver Energie für seine Ziele im Leben einzusetzen. Im Anschluss an Raichs Vortrag gab es für das Publikum die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und auch nach dem Ende der Diskussion, gab der bodenständige Skistar noch Tipps, schrieb Autogramme und stand für zahlreiche Erinnerungsfotos bereit.