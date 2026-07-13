Sommerabende voller Musik und Kultur auf dem Thermenplatz

Von: mk

Meran – In den kommenden Wochen erwartet Einheimische und Gäste auf dem Thermenplatz ein abwechslungsreiches Programm im Rahmen der „Events by Terme Merano“. Musik, Unterhaltung und Kultur sorgen für besondere Sommerabende im Herzen von Meran. Der Eintritt zu sämtlichen Veranstaltungen ist frei.

Am Mittwoch, 22. Juli, um 21.00 Uhr, bringt die Liveplay – Coldplay Tribute Band die größten Hits der britischen Erfolgsband nach Meran. Authentischer Sound, eine mitreißende Bühnenshow und die bekanntesten Songs von Coldplay versprechen ein besonderes Konzerterlebnis.

Für beste Unterhaltung sorgt am Mittwoch, 29. Juli, um 20.00 Uhr, die Black Peter Live Band. Mit Funk- und Rockklassikern der 80er- und 90er-Jahre lädt die Band zum Mitsingen, Tanzen und Feiern ein.

Ein weiterer Höhepunkt folgt im August: Im Rahmen des südtirol festival merano . meran finden am 16., 17. und 19. August, jeweils um 21.00 Uhr, auf dem Thermenplatz drei Open-Air-Filmabende unter dem Titel „Music on Screen“ statt. Gezeigt werden Konzertaufzeichnungen und Musikfilme mit international renommierten Künstlerinnen und Künstlern, die klassische Musik in besonderer Atmosphäre unter freiem Himmel erlebbar machen.

Mit den „Events by Terme Merano“ wird der Thermenplatz auch in diesem Sommer wieder zum Treffpunkt für Musik-, Kultur- und Genussliebhaber. Die Veranstaltungsreihe lädt Einheimische und Gäste dazu ein, den Sommer gemeinsam bei Musik, Kultur und besonderer Atmosphäre im Herzen Merans zu genießen.