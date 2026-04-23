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Gesamtzahl der Einrichtungen bleibt mit 59 unverändert

Stabile Zahlen für 2026/27 in italienischen Kindergärten

Donnerstag, 23. April 2026 | 13:37 Uhr
Kindergarten
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Von: mk

Bozen – Die Landesregierung hat auf Vorschlag des Landesrats für italienische Bildung Marco Galateo den Stellenplan der italienischsprachigen Kindergärten für das Schuljahr 2026/27 genehmigt. Derzeit sind 2923 Kinder eingeschrieben, mit einer erwarteten Zunahme in den kommenden Monaten durch Nachmeldungen.

Drei neue Gruppen werden in Sterzing, Lana und Auer eingerichtet. Gleichzeitig werden zwei Gruppen in Bozen sowie je eine in Salurn und Gargazon geschlossen. Insgesamt bleiben die 169 Gruppen damit bestehen. Die Gesamtzahl der Einrichtungen bleibt mit 59 unverändert, ebenso der Stellenplan des pädagogischen Personals.

“Unser Ziel ist es, ein qualitatives Bildungsangebot zu bieten, das den Erwartungen der Familien entspricht”, erklärt Landesrat Marco Galateo. “Die Kindergärten meistern aktuelle Herausforderungen professionell, mit innovativen, inklusiven Ansätzen und stellen dabei das Wohl und die Entwicklung der Kinder in den Mittelpunkt.”

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Ausbau des Sprachangebots. “Die Landesregierung hat auch die Stellen für Aktivitäten in deutscher Sprache bestätigt. Zusammen mit Projekten in englischer Sprache bilden sie die Grundlage des mehrsprachigen Modells der italienischsprachigen Kindergärten”, erklärt Hauptschulamtsleiter Vincenzo Gullotta.

Bezirk: Bozen

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