Stabsübergabe bei Rotary Brixen

Brixen – Der neue Präsident von Rotary Brixen ist Roger Pycha – der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Primar der Psychiatrie am Krankenhaus Brixen. Er übernimmt vom scheidenden Präsidenten Paolo Prinoth.

Das Rotarische Jahr geht vom 1. Juli bis 31. Juni. So auch die Präsidentschaft, die jährlich wechselt. Es war ein besonders festlicher Anlass am Dienstag, 1. Juli, im renommierten Hotel Elephant in Brixen – seit jeher Sitz des Clubs. Rund 50 Mitglieder, Partner und Freunde waren mit dabei. Neben dem Rückblick des scheidenden Präsidenten Paolo Prinoth stand die Antrittsrede des neuen Präsidenten Roger Pycha im Mittelpunkt: Kurzweilig und mit viel Humor führte er durch den Abend und stimmte auf eine vielversprechende, abwechslungsreiche Amtszeit ein. Als künftige Präsidentin wurde Sara Pacchioni vorgestellt.

Die Ehrengäste des Abends waren u.a. die Präsidenten der Südtiroler Rotary Clubs Daniele Cortolezzis (Bozen) und Christine Horn (Meran), ebenso Mirko Udovich, Assistent Governor des betreffenden Distrikts 2060 (Friaul-Julisch-Venetien, Südtirol-Trentino).

Rotary Club Brixen Bressanone Persenon

Der Rotary Club Brixen Bressanone Persenon existiert seit dem Jahr 1972 und setzt sich seit seiner Gründung ganz im Sinne des Leitgedankens von Rotary International für wohltätige Zwecke ein. Neben dem gegenseitigen Austausch der aktuell rund 50 Mitglieder und die internationale Vernetzung der Clubs stehen vor allem Förderprojekte von Kultur über Soziales bis zur Jugendarbeit auf dem Programm. Ziel ist es, einen Beitrag für eine solidarische, liberale, gerechte und zukunftsorientierte Gesellschaft zu leisten und den Gemeinschaftssinn sowie die Eigenverantwortung zu stärken.