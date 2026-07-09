Südtirols Klassenräume schließen mit Top-Bilanz

Von: luk

Bozen – Fast 100 Prozent – 99,7 Prozent der deutschsprachigen Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, 99,00 Prozent jener der Mittelschulen, 86,00 Prozent jener der Oberschulen und 88,10 Prozent jener der Berufsbildung haben im Schuljahr 2025/26 das Klassenziel erreicht.

“Der Abschluss eines Schuljahres ist immer etwas Besonderes, und ich gratuliere allen Schülerinnen und Schülern, die ein weiteres Jahr erfolgreich absolviert haben”, erklärt Landesrat Philipp Achammer und unterstreicht: “Auf der anderen Seite liegt es mir am Herzen zu betonen, dass sich unsere Kinder und Jugendlichen niemals über die Noten, die in ihrem Zeugnis stehen, identifizieren sollten – Bildung ist so viel mehr als das! Alles Gute für euren weiteren Weg!”

Die deutschsprachigen Schulen in Südtirol zählten 53.130 Schülerinnen und Schüler, davon 20.565 Grundschülerinnen und Grundschüler, 12.521 Jugendliche in den Mittelschulen, 12.189 in den Oberschulen und 7855 in den Landesberufsschulen und Fachschulen.

Mittelschulen

4120 (99,01 Prozent) der Schülerinnen und Schüler bestanden die staatliche Abschlussprüfung der Mittelschule. 96 von ihnen mit der Bewertung “Zehn mit Auszeichnung”. Nicht zur Abschlussprüfung zugelassen wurden 0,72 Prozent. Zur Abschlussprüfung nicht angetreten sind 0,17 Prozent und 0,10 Prozent haben die Abschlussprüfung nicht bestanden.

Oberstufe

Von den 12.189 Oberschülerinnen und Oberschülern wurden 86,00 Prozent versetzt, 6,00 Prozent nicht; 8,00 Prozent müssen eine Nachprüfung absolvieren. 7855 Schülerinnen und Schüler besuchten eine berufsbildende Schule. 88,10 Prozent von ihnen wurden versetzt, 9,20 Prozent nicht. 2,70 Prozent wurden zur Nachprüfung geladen.

Reifeprüfung

Die Reifeprüfung der Oberstufe bestanden 97,66 Prozent der Schülerinnen und Schüler: 21 davon mit der Bewertung “100 mit Auszeichnung”. 1,57 Prozent wurden zur Reifeprüfung nicht zugelassen, 0,69 Prozent bestanden die Reifeprüfung nicht.

Landesberufschulen und Fachschulen

Von den 1567 Absolventinnen und Absolventen der deutschen Landesberufsschulen und Fachschulen (Vollzeitausbildung) wurden insgesamt 1450 (92,53 Prozent) versetzt, 93 (5,93 Prozent) wurden nicht versetzt. Bei 1,53 Prozent wurde die Versetzung aufgeschoben.

Von den 763 Absolventinnen und Absolventen der dualen Ausbildung (Lehrlingsausbildung) wurden insgesamt 742 (97,38 Prozent) versetzt. 20 (2,62 Prozent) wurden nicht versetzt.